martes 27 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Con el ejemplo de Fidel, reeditarán Marcha de las Antorchas

Picture of ACN
ACN

Con la motivación de saludar el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, jóvenes de todo el país protagonizarán está noche la tradicional Marcha de las Antorchas.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), instó a acudir a la ocasión con plena consciencia de que razones mueven y hacen marchar, en un momento de dificultades y amenazas arreciadas, pero que no podrá rendir la voluntad de resistir y vencer de los cubanos.

La dirigente juvenil llamó también a rendir tributo desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana a los 32 combatientes cubanos caídos durante la agresión perpetrada por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero.

Raúl Palmero Fernández, primer secretario de la UJC en La Habana, compartió que la Marcha estará guiada en esta ocasión bajo el lema: «Antorcha Centenaria Antiimperialista» conceptos subrayan la vigencia del pensamiento del Héroe Nacional José Martí y de Fidel, a la vez que confirma la propia marcha como un acto de resistencia cultural y política frente a las crecientes amenazas de la administración norteamericana.

La Marcha de las Antorchas, en memoria del Héroe Nacional José Martí, se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953, en la víspera de su centenario.

A 73 años de ese acontecimiento otro centenario invita a la misma cita, guiados por la permanencia de esos ideales de justicia y soberanía entre las nuevas generaciones de cubanos.

Destacadas
Los nuevos techos

Los nuevos techos

27 enero, 2026
Adoptan medidas de protección ante la cercanía de Melissa a Songo-La Maya (+Fotos)
AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 16.
Daños considerables en Palma Soriano trás el paso del huracán
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios