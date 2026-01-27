martes 27 enero 2026
Valencia completa donaciones hacia Cuba por huracán

Valencia, en el noreste de España, completó su segundo contenedor solidario valorado en 80 mil euros para apoyar al oriente de Cuba tras el huracán Melissa, se conoció hoy.

El donativo contiene colchones y materiales sanitarios y cierra de esta manera la campaña conjunta realizada por las asociaciones de Euskadi, Madrid, Alicante y Valencia que forman parte del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) de España.

De acuerdo con la información, el sábado 24 de enero se cargó en Bétera (Valencia) el contenedor que pudo completarse gracias a la compra de 250 colchones y la recogida de las donaciones, así como su inventario, empaquetado y carga en el contenedor de 40 pies.

En esta ocasión, se recibieron donaciones de diversos colectivos sociales como Corazón Exprés de la Marina Baixa, Sodepau PV, CGT, la Nave Albal de Valencia, És Refugi, Asociación Sanitaria Valenciana, entre otros.

El material sanitario diverso incluye pañales de adulto, guantes, batas, mascarillas, material de protección, además de ropa de cama, juguetes, sillas de ruedas, andadores, muletas, material escolar, bicicletas y comida, entre otros.

Las labores para cargar el contenedor se dieron en una jornada de trabajo voluntario que congregó a activistas de la solidaridad con Cuba de la región de Valencia, Euskadi, Madrid y de Cataluña, junto a cubanos residentes y activistas de varias organizaciones políticas y sindicales.

Fue dedicada al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, en el año del centenario de su natalicio, y a José Martí por el aniversario 173 de su nacimiento el próximo 28 de enero.

En una nota publicada en Cubainformación, se recordó que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba se ha endurecido en los últimos años y especialmente durante la pandemia del Covid-19, afectando al desarrollo del país y a la vida del pueblo cubano.

Añadió que el presidente norteamericano, Donald Trump, recrudeció y amplió las medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales del cerco económico contra Cuba, incluyendo, además, a la isla caribeña en la injusta y unilateral lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

