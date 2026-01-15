Cinco demócratas del Congreso de EEUU en la mira

La administración de Donald Trump investiga hoy a cinco demócratas del Congreso de Estados Unidos tras la difusión de un video en el que instaban a los miembros del ejército a no seguir órdenes ilegales.

Los legisladores afirman haber recibido consultas del Departamento de Justicia después de aparecer en el mencionado video publicado en redes sociales, una medida que consideran constituye una intimidación política.

Los representantes demócratas Chris Deluzio y Chrissy Houlahan de Pensilvania y Maggie Goodlander de New Hampshire anunciaron la víspera que recibieron las notificaciones del Departamento de Justicia (DOJ).

También la senadora Elissa Slotkin y el representante Jason Crow de Colorado dijeron que la fiscal federal principal en Washington DC, Jeanine Pirro, se comunicó con ellos para entrevistarlos.

La semana pasada, el Pentágono anunció medidas para degradar al senador Mark Kelly de Arizona en su rango en la Marina y además recortar su pensión militar por su aparición en el video.

Pero esta semana, Kelly demandó al secretario de Defensa Pete Hegseth argumentando que la medida que intentan aplicarle es inconstitucional.

Los congresistas publicaron el video de 90 segundos en noviembre en el que exhortaban a los miembros del servicio militar que «deben negarse a cumplir órdenes ilegales».

El presidente Trump los acusó el pasado año de «CONDUCTA SEDICIOSA, punible con la MUERTE».

Los congresistas advirtieron, en respuesta a la administración, que las investigaciones del DOJ tienen motivaciones políticas, así lo confirmó Deluzio en un comunicado.

«Es obvio que esta administración está involucrada en una campaña de acoso contra sus rivales políticos» enfatizó el representante por Pensilvania al advertir que «no se dejará intimidar».

Por su parte, Houlihan argumentó que fueron blanco de ataques «no porque dijéramos algo falso, sino porque dijimos algo que el presidente Trump y el secretario Hegseth no querían que nadie escuchara», reseñó el diario The Hill.

En el video publicado en redes sociales, los demócratas del Congreso —todos ellos veteranos militares o exanalistas de inteligencia— acusaron a la administración Trump de «enfrentar a nuestros militares uniformados y a los profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses».

«Nuestras leyes son claras. Se pueden rechazar las órdenes ilegales… Deben rechazar las órdenes ilegales. Nadie está obligado a cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución», señalaron.

Aunque no especificaron a qué órdenes se referían, el audiovisual salió en momentos de fuerte crítica a la campaña de Trump contra embarcaciones, supuestamente vinculadas al narcotráfico hundidas durante meses en aguas del mar Caribe y del océano Pacífico oriental.