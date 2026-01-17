Amanecer en La Sierra: El primer rugido de la montaña

La neblina aún dormía entre los riscos de la Sierra Maestra cuando el silencio se quebró.

No fue el canto de un pájaro ni el rumor del viento, sino algo que había llegado por mar meses atrás y ahora emergía de la tierra: la primera victoria. Hace 69 años, en La Plata, la historia cubana cambió de ritmo.

Aquella madrugada de 1957, lo que hasta entonces era resistencia se transformó en promesa cumplida. Fidel Castro y su Ejército Rebelde, que habían llegado a Cuba en el yate Granma como semilla en terreno árido, dieron su primer fruto de triunfo militar.

No fue una batalla de grandes ejércitos, sino el instante preciso en que la convicción se vistió de fuego y estrategia.En las páginas de Revolución, años después, el Che Guevara trazaría con palabras lo que allí nació: «Fue un llamado de atención a todos, la demostración de que el Ejército Rebelde existía y estaba dispuesto a luchar».

Aquel combate fue el primer verso de un poema épico que se escribiría con sudor y esperanza durante dos años más.La Plata no resonó en los salones del poder, sino en los repliegues más agrestes de la geografía nacional.

Sin embargo, su eco viajó más lejos que las montañas que lo vieron nacer. Fue la prueba tangible de que lo improbable podía volverse inevitable, que un grupo de hombres empapados de idealismo podía convertirse en columna vertebral de una nación.

Hoy, cuando recordamos aquel amanecer victorioso, no evocamos solamente un enfrentamiento armado.

Recordamos el momento en que la certeza del triunfo dejó de ser fe ciega para convertirse en realidad tangible.

Fue la primera vez que la Sierra habló con voz clara para anunciar lo que vendría: el amanecer de una nueva historia.