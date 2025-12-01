Voces que abrazan la isla

Cada primero de diciembre es un día para reconocer a esos artistas de la voz que, desde la radio y la televisión, informan, educan, entretienen y, sobre todo, acompañan la vida de millones de cubanos.

La elección de esta fecha no es casual. Su origen se remonta a 1954, instituyéndose en memoria de Jorge Luis García Nieto, una joven promesa de la radio cubana que, con solo 12 años, comenzó una carrera brillante e intensa, truncada prematuramente en 1953. El 1ro de diciembre también rinde homenaje al Segundo Congreso Interamericano de Locución, celebrado en La Habana, un evento que destacó la importancia de esta profesión en el continente.

Pero los ecos de la locución en la Isla resuenan desde aún más atrás. La historia recoge que el 22 de agosto de 1922, la voz de Zoila Casas Rodríguez se convirtió en la primera en escucharse en una transmisión radial en Cuba, de la mano de su padre, el pionero Luis Casas Romero. Zoila no solo se consagró como la primera locutora cubana, sino como la primera de toda América, abriendo un camino en un oficio que entonces era dominio exclusivo de los hombres.

Hoy, el legado de aquellos pioneros perdura. Ser locutor va más allá de modular una voz; es un acto de responsabilidad social. Requiere una cultura general sólida, versatilidad para moverse entre géneros y una credibilidad que se construye día a día ante el micrófono. Son la voz de aliento en la mañana, la explicación serena en momentos de tensión y la emoción contenida en la transmisión de un hecho histórico.

En un mundo de pantallas y mensajes efímeros, la locución cubana mantiene su esencia: la de un diálogo cercano y humano con su público. Con palabras surge la conexión que une generaciones y que defiende, con elegancia y precisión, la riqueza de nuestro idioma.

En este día, extendemos un reconocimiento a todos los locutores del país, a aquellos que desde emisoras nacionales, provinciales o comunitarias hacen de la palabra un arte y del sonido, un hogar para todos los oyentes.