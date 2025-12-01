Para las voces que se cuelan en nuestros hogares

En el Día del Locutor, queremos rendir un especial Reconocimiento a los profesionales de la televisión, aquellos que no solo nos guían con su impecable voz, sino que también nos conectan con la mirada y su presencia frente a cámara con claridad y profesionalismo.

Para quienes dan voz a las noticias, narran con emoción los eventos deportivos y nos presentan los programas para orientar, informar, entretener y crear valores.

Su labor es fundamental para mantenernos informados y conectados.»

Gracias por ser la voz narrativa de nuestra historia y por darle alma a la pantalla de TeleTURQUINO con tanta entrega y consagración.



Desde nuestro Consejo de Dirección nuestro Reconocimiento y respeto.

¡Feliz día para todos !»