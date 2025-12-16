martes 16 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo (+ Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Con el espíritu de trabajo y unidad que caracteriza al pueblo cubano en vísperas de una nueva conmemoración, San Luis , municipio perteneciente a la oriental Santiago de Cuba, presentó su programa especial.

“Defender a San Luis, Haciendo”. La iniciativa, diseñada para saludar el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, movilizará a todo el municipio con un objetivo claro, recibir el 1ro de enero en una localidad más limpia, ordenada y embellecida.

El encuentro de coordinación, encabezado por Eyder Luis Hernández Borrero, Presidente del Consejo de Defensa Municipal, y Rafael Muñiz Guillén, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), convocó a los directores de los organismos locales.

Muñiz Guillén instó a materializar cada acción con disciplina y un profundo sentido de pertenencia, subrayando que el éxito reside en el esfuerzo mancomunado.

El intercambio también sirvió para evaluar, a 46 días del paso del huracán Melissa, y el avance de las labores recuperativas. Se hizo un llamado a concluir los trabajos pendientes, reafirmando el compromiso de restablecer plenamente la normalidad y elevar la calidad de vida de los sanluiseros.

Entre los puntos acordados destaca el seguimiento especial a las Ferias Comerciales previstas para el 28 y el 30 de diciembre.

La primera estará protagonizada por Trabajadores por Cuenta Propia, y la segunda contará con una amplia participación de unidades de la Agricultura y la Gastronomía.

El chequeo permanente de estos espacios busca garantizar el abastecimiento y satisfacer las demandas de la población en esta recta final del año.

Con este programa integral, que combina el impulso productivo, la recuperación y el embellecimiento, San Luis no solo honra su historia, sino que construye día a día, el porvenir de sus habitantes.

Destacadas
Cierra sistema deportivo de Santiago de Cuba año 2025 con expectativas cumplidas
Reafirmó Cuba compromiso con uso pacífico de la energía nuclear
Nuevo Código de Trabajo Cubano: Un escudo para la dignidad laboral
Proyectos en Santiago de Cuba contribuyen a la protección de ecosistemas naturales dañados
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios