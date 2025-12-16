San Luis se alista para recibir el 2026 con un impulso colectivo (+ Fotos)

Con el espíritu de trabajo y unidad que caracteriza al pueblo cubano en vísperas de una nueva conmemoración, San Luis , municipio perteneciente a la oriental Santiago de Cuba, presentó su programa especial.

“Defender a San Luis, Haciendo”. La iniciativa, diseñada para saludar el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, movilizará a todo el municipio con un objetivo claro, recibir el 1ro de enero en una localidad más limpia, ordenada y embellecida.

El encuentro de coordinación, encabezado por Eyder Luis Hernández Borrero, Presidente del Consejo de Defensa Municipal, y Rafael Muñiz Guillén, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), convocó a los directores de los organismos locales.

Muñiz Guillén instó a materializar cada acción con disciplina y un profundo sentido de pertenencia, subrayando que el éxito reside en el esfuerzo mancomunado.

El intercambio también sirvió para evaluar, a 46 días del paso del huracán Melissa, y el avance de las labores recuperativas. Se hizo un llamado a concluir los trabajos pendientes, reafirmando el compromiso de restablecer plenamente la normalidad y elevar la calidad de vida de los sanluiseros.

Entre los puntos acordados destaca el seguimiento especial a las Ferias Comerciales previstas para el 28 y el 30 de diciembre.

La primera estará protagonizada por Trabajadores por Cuenta Propia, y la segunda contará con una amplia participación de unidades de la Agricultura y la Gastronomía.

El chequeo permanente de estos espacios busca garantizar el abastecimiento y satisfacer las demandas de la población en esta recta final del año.

Con este programa integral, que combina el impulso productivo, la recuperación y el embellecimiento, San Luis no solo honra su historia, sino que construye día a día, el porvenir de sus habitantes.