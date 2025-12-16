Condena Cuba ataque terrorista en Australia

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, condenó el acto terrorista perpetrado este domingo durante una celebración judía en Sídney, Australia, con saldo preliminar de 15 muertos y más de 40 heridos.

A través de la red social X, el jefe de Estado transmitió sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de esa nación de Oceanía.

Cuba, que ha sido víctima del terrorismo, rechaza toda manifestación de ese grave flagelo, escribió Díaz-Canel en su mensaje.

“Condenamos el acto terrorista contra una celebración judía en #Sidney, Australia, que ha provocado pérdidas de vidas. Enviamos sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de esa nación. #Cuba, que ha sido víctima del terrorismo, rechaza toda manifestación de ese grave flagelo”.

En la misma red social, el miembro del Buró Político Bruno Rodríguez Parrilla, titular cubano de Relaciones Exteriores, expresó sus condolencias, en especial a los familiares y allegados de los fallecidos.

Rodríguez Parrilla reiteró la firme e invariable posición de Cuba contra cualquier manifestación de terrorismo.

Las autoridades australianas aún investigan los detalles y el móvil del ataque, ocurrido este domingo durante un evento de la comunidad judía en la popular playa de Bondi, en el este de Sídney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, hecho que ha sido catalogado como un acto de terrorismo.

Según el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, los dos hombres que sembraron el terror en Bondi Beach armados con rifles eran padre e hijo, Sajid Akram (muerto en el tiroteo) y su hijo Naveed, de 50 y 24 años de edad, respectivamente.

Los atacantes abrieron fuego contra una multitud de más de un millar de personas que se preparaba para celebrar el primer día de la festividad judía de Jánuca, también conocida como Fiesta de las luces.

Cuba mantiene una postura de principios de rechazo absoluto al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, una política de Estado que se ha visto reforzada por haber sido, a lo largo de décadas, blanco de numerosos actos terroristas auspiciados desde el exterior, los cuales han causado dolor y pérdidas irreparables a familias cubanas.