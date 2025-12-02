Rusia no prohibirá vuelos a Venezuela

Las autoridades de aviación rusas aún no planean imponer una prohibición de vuelos a Venezuela, aseguró hoy el representante oficial del Ministerio de Transporte del país euroasiático, Nikolái Shestakov.

«La introducción de prohibiciones por parte de las autoridades de aviación de Rusia aún no está prevista. El Ministerio de Transporte y la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsiya) están en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores del país”, anunció Shestakov, citado por la agencia de noticias TASS.

Según el directivo, los turistas que descansan en la isla de Margarita serán transportadas por la compañía Nordwind Airlines a Rusia en un vuelo desde Porlamar dentro del horario acordado.

Previamente, el aeropuerto de Púlkovo (en la ciudad de San Petersburgo) informó que el 30 de noviembre, un vuelo con pasajeros de la aerolínea Conviasa de San Petersburgo a Caracas voló a lo largo de la ruta.

Este fue el primer vuelo de Rusia a Venezuela después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre del espacio aéreo sobre la nación latinoamericana. «Conviasa no anunció la cancelación de vuelos», agregó Shestakov.

Washington acusa a las autoridades venezolanas de no luchar lo suficiente contra el contrabando de drogas. La Armada de Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe un grupo de ataque compuesto por el portaaviones Gerald R. Ford, un submarino nuclear y más de 16 mil militares.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han hundido en la región al menos 20 lanchas rápidas, lo que ha causado la muerte de más de 80 personas.

Medios de comunicación estadounidenses han informado en repetidas ocasiones que el país norteamericano podría comenzar a lanzar ataques contra el territorio de la nación sudamericana en un futuro próximo.