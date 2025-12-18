Radio Triple M: Creatividad, entrega y compromiso social en un año de desafíos

Para los trabajadores de la Emisora Triple M del municipio Tercer Frente el 2025 fue un año de retos y dificultades palpables que repercutieron en la calidad de la programación radiofónica, con denominadores comunes como la compleja situación electroenergética, la ausencia de un transmisor y, casi cerrando el periodo, el paso devastador del Huracán Melissa.

El imperativo urgente de mantener informada a nuestra población, la búsqueda de alternativas para la gestión y creación de contenidos ante las limitaciones tecnológicas y carencias de recursos, y la reanudación de nuestra programación analógica tras 11 meses de silencio en el éter, marcaron la labor de este colectivo de radialistas en una emisora comunitaria con tres décadas de existencia en las montañas santiagueras.

Estas ideas centraron el intercambio de la Dirección provincial de la Radio en Santiago de Cuba con trabajadores de la Emisora Triple M, en la Asamblea de Balance de este año 2025.

Allí se informó sobre la instalación, el pasado 4 de noviembre, de un transmisor de solo 13 wat de potencia, que aunque nos permitió retomar la programación habitual por los 92.5 MHz, cubre un espacio muy reducido del territorio y por consiguiente a muy pocos oyentes. Sobre el tema se continúa insistiendo con la dirección de la Empresa RadioCuba.

De igual forma se hizo un llamado de atención sobre el aprovechamiento de las ventajas que brindan las plataformas digitales para la generación de contenidos informativos y el intercambio con los públicos, las carencias de medios informáticos y tecnológicos para mejorar la calidad del trabajo, la necesidad de potenciar los intercambios de experiencias entre Emisoras, continuar fortaleciendo la calidad del programa de participación ciudadana «Enlace Popular», la capacitación y superación de los trabajadores en las diferentes áreas, así como las dificultades que obstaculizan la presencialidad en los cursos de habilitación, entre otros temas puntuales.

Yunior Estrella Ladrón de Guevara, Director Provincial de la Radio, resaltó la voluntad demostrada por este colectivo de buscar alternativas para sostener la programación en medio de las dificultades económicas que hoy enfrentamos, de que los realizadores se hayan mantenido fieles a sus oyentes, y agradeció el respaldo mostrado por la dirección del Partido y el Gobierno local para rescatar la vitalidad del medio, y con ello dar respuesta a un reclamo de este pueblo.

No faltó el reconocimiento a los trabajadores más destacados de la etapa, que, incluso en los momentos más tensos para la vida económica y social del país, supieron sostener el pulso creativo y la voluntad de acompañar a su audiencia. Ellos se impusieron no solo por su rigor profesional, sino por la sensibilidad con la que enfrentaron cada reto, desde quienes mantuvieron la programación viva contra viento y marea, hasta quienes innovaron en formatos, narrativas y soluciones técnicas para que la emisora siguiera siendo un espacio cercano, cálido y confiable. Su entrega cotidiana, muchas veces silenciosa, fue la clave para que la comunidad encontrara en la radio un refugio, una compañía y una voz que no se apagó.

Ahora, al mirar hacia el nuevo año, la emisora reafirma su compromiso con el papel social que la distingue: acompañar a su pueblo, escuchar sus historias, amplificar sus preocupaciones y celebrar sus logros, siempre desde la responsabilidad y la verdad.