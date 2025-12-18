jueves 18 diciembre 2025
Reconocen a integrantes del Contingente de Linieros «Desembarco del Granma» en Tercer Frente(+Fotos)

Picture of Javier Labrada García
Javier Labrada García

El Mausoleo a los Héroes y Mártires del Tercer Frente Guerrillero fue escenario este 17 de diciembre del acto de reconocimiento a los integrantes del contingente «Desembarco del Granma», una Brigada de Linieros de la provincia homónima que fue participe de las labores de restablecimiento del servicio eléctrico en el municipio Tercer Frente, tras el paso del Huracán Melissa.

Dos brigadas de los municipios granmenses de Niquero y Media Luna, integradas por 12 linieros, iniciaron sus labores el pasado mes de noviembre, ejecutando acciones en el circuito Matías, a las que se sumaron a inicios de diciembre 8 nuevas brigadas que agilizaron el proceso de restablecimiento eléctrico.

Las labores incluyeron el arbolado de 117 postes, la reparación y recuperación de alrededor de 170 kilómetros de líneas primarias y secundarias, y el montaje de transformadores, acciones realizadas salvando la accidentalidad del terreno.

La ceremonia contó con la presencia de las máximas autoridades del territorio, y del Ingeniero Geider Monpié Rodríguez, Director General de la Empresa Eléctrica de Granma, quienes reconocieron el trabajo de las Unidades Empresariales Niquero, Pilón, Media Luna, Campechuela, Manzanillo, Cauto Cristo y Bayamo, así como a Servicios Comerciales e Inversiones.

El estímulo, que se vivió como un momento de gratitud colectiva, se hizo extensivo por las máximas autoridades de nuestro municipio y de la Empresa Eléctrica de Granma a los integrantes del Contingente «Desembarco del Granma», quienes, aun con sus propias familias y hogares dañados por el evento meteorológico, no dudaron en trasladarse a este territorio santiaguero para ofrecer su ayuda solidaria.

Pero el aplauso mayor viene del pueblo: de quienes vieron llegar a los linieros en los días más difíciles, de quienes presenciaron su entrega diaria, de quienes hoy pueden encender una luz gracias a su esfuerzo. El agradecimiento sincero de un municipio que no olvida la solidaridad recibida.

