Protegiendo el futuro de nuestras niñas

El Ministerio de Salud Pública de Cuba, con el aval de la OPS/OMS, ha incorporado la vacuna Cecolin contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) al esquema nacional de inmunización.

Esta es una medida preventiva clave para eliminar el cáncer cervicouterino; comenzó en octubre pasado y prevé la inmunización de más de 68 000 niñas en todo el país.

A las dudas más comunes de las familias sobre esta campaña, dirigida a crear una barrera de protección para toda la comunidad, el Ministerio de Salud Pública dio respuesta.

–¿Es segura y efectiva esta vacuna?

–Sí. La vacuna Cecolin es producida por la empresa china Innovax, es segura y efectiva, y cuenta con el aval de precalificación por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La respuesta inmunológica que genera es más fuerte que la de una infección natural, proporcionando una sólida y duradera protección.

–¿Qué pasa si mi hija está enferma el día de la vacunación?

–Si la niña tiene una enfermedad infecciosa aguda (como fiebre, o si tiene Chikungunya en ese momento), la vacunación debe posponerse temporalmente. Se recomienda esperar hasta que se recupere. Si ya se recuperó de una enfermedad como el dengue o el Chikungunya, puede vacunarse sin problema.

–¿Las niñas vacunadas adquieren inmunidad real contra el VPH?

–Absolutamente. La vacuna contra el VPH provee inmunidad efectiva y es una herramienta fundamental para la prevención del cáncer. Protege específicamente contra los tipos de vph de alto riesgo más comunes, previniendo la infección que podría derivar en cáncer años después. Es una decisión de salud que mira 15 o 20 años hacia adelante.

–¿A qué edad se vacunarán las niñas y dónde?

–La vacunación está dirigida a todas las niñas que hayan cumplido nueve años al momento de la vacunación. Se aplicará de forma nacional en tres escenarios principales: en las escuelas primarias (con personal médico presente), en todos los vacunatorios de los policlínicos y en los puntos periféricos certificados de cada territorio.

«Para las niñas de escuelas especiales, se vacunará a todas las de nueve años, sin importar su grado.

–¿Por qué se vacuna a una edad tan temprana, si el VPH se transmite por contacto sexual?

–La vacuna es más eficaz cuando se administra antes del inicio de la vida sexual, es decir, antes de que la persona pueda entrar en contacto con el virus.

«Al vacunar a los nueve años, aseguramos que las niñas estén protegidas antes de cualquier posible exposición futura, maximizando la prevención del cáncer».

–Si mi hija ya tiene 14 años y no se vacunó, ¿queda desprotegida?

–No necesariamente. Vacunar a las niñas de nueve años con altas coberturas tiene un efecto comunitario muy positivo, conocido como inmunidad de rebaño. Al crear una gran cohorte de personas inmunes, se reduce significativamente la circulación del virus en toda la población, protegiendo indirectamente a otros grupos de edad. La estrategia prioriza la vacunación en la edad más efectiva para cortar la cadena de transmisión.

– ¿Los niños también se vacunarán?

En esta primera etapa solo se vacunará a las niñas. Esto se debe a que, aproximadamente, el 70 % de los cánceres causados por el VPH son cáncer cervicouterino. La evidencia científica muestra que alcanzar altas coberturas de vacunación en niñas reduce drásticamente el riesgo de infección para los niños, beneficiando así a toda la comunidad.

– ¿Una persona que ya tiene o tuvo el VPH se puede vacunar?

Sí, se puede vacunar. Existen más de 200 tipos de VPH. La vacuna no trata ni cura una infección existente, pero sí previene la infección futura por los tipos 16 y 18, que son los de mayor riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino. Por lo tanto, la vacunación sigue ofreciendo protección adicional.