Un legado de amistad y cooperación

En la década del setenta, la Revolución Cubana se había consolidado como símbolo de resistencia y autodeterminación para muchas naciones en la región, las cuales buscaban contrarrestar la influencia de Estados Unidos.

Ese ambiente de búsqueda de identidad permitió que los estados del Caribe vieran en la Isla no solo a un vecino, sino a un aliado potencial en su lucha por la independencia económica y política.

Con esa certeza, el 8 de diciembre de 1972, de manera simultánea, los cuatro países del Caribe anglófono –Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago– establecieron las relaciones diplomáticas con la Mayor de las Antillas.

Aunque el proceso de constitución formal de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y la firma del Tratado de Chaguaramas ocurrieron en 1973, los intercambios y las iniciativas de integración y coordinación regional que precedieron y rodearon esos hechos fundacionales explican por qué se rememoran los primeros contactos y compromisos en esta fecha.

Desde sus inicios, ese vínculo ha constituido un desafío a la política aislacionista que desarrolla Washington contra la Isla. En aquellos primeros momentos, para Cuba, Caricom representaba un camino hacia el fortalecimiento de su posición en el Caribe, mientras que los países miembros veían en La Habana un modelo a seguir en términos de educación y salud.

Caricom, constituida en los albores de la década del setenta (consolidando la integración caribeña tras procesos anteriores), buscaba afirmar su autonomía y diversificar sus relaciones externas.

La coincidencia de intereses facilitó que el establecimiento de relaciones quedara materializado en una fecha que ambos actores acordaron preservar oficialmente.

Con el tiempo, la relación se fue cimentando en pilares de solidaridad, cooperación y un sentido compartido de los desafíos que enfrentaban como pueblos caribeños, pero no se limitó únicamente a aspectos diplomáticos, se amplió a áreas cruciales para alcanzar un futuro más próspero y sostenible para la región.

El envío de médicos cubanos a diversas naciones de Caricom se convirtió en un símbolo de la amistad. Este enfoque humanista, con un impacto tangible en la calidad de vida de muchas comunidades caribeñas, fortaleció aún más los lazos entre Cuba y los países de la región.

Durante más de 50 años de vínculos, la Isla brinda servicios médicos en los Estados miembros, por igual ha otorgado becas y asistencia médica en situaciones de desastres naturales de forma gratuita, como sucedió en Haití, cuando se desplegó un gran número de galenos para combatir la epidemia del cólera, en 2010.

En tanto, el apoyo incondicional de Caricom ha sido permanente en todos los escenarios internacionales en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE. UU. a la nación antillana, así como su exclusión de la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo.