Promueven Cuba y Venezuela capacitación de constructores para la recuperación en Santiago de Cuba

En el contexto de la cooperación fraterna entre Cuba y Venezuela para mitigar los impactos del huracán Melissa, en Santiago de Cuba se desarrolló un intercambio de conocimientos entre especialistas y operarios del sector de la construcción de ambas naciones. En consecuencia, se creó una brigada especializada en la impermeabilización de cubiertas como parte de la proyección internacional del plan techo comunal, que impulsa la nación bolivariana.