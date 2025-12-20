Asociación estratégica con India, tema semanal en Etiopía

La primera visita oficial del jefe de gobierno indio, Narendra Modi, a Etiopía y la decisión de elevar las relaciones bilaterales a una asociación estratégica acapararon la agenda de la semana que hoy concluye.

Modi cumplimentó una agenda de trabajo los días 16 y 17 de diciembre que incluyó conversaciones oficiales con su homólogo etíope, Abiy Ahmed, una intervención en la una sesión conjunta parlamentaria y la firma de varios acuerdos clave de cooperación.

Luego del diálogo, Ahmed declaró en el Palacio Nacional que ambos países comparten “miles de años de conexión a través del comercio, la diplomacia, la educación, la cultura e incluso en nuestra comida y tradiciones”.

Subrayó que la asociación tiene sus raíces en la cooperación Sur-Sur y se alinea con las prioridades de desarrollo dirigidas por África y definidas por África. Afirmó que Etiopía valora la posición consistente de la India de que las prioridades del continente deben guiar las alianzas, describiéndolas como un enfoque digno y respetuoso.

Precisó que ambos países ponen un fuerte énfasis en el desarrollo de capacidades nacionales, el desarrollo inclusivo y las asociaciones que respetan la independencia.

Al referirse al desempeño económico local, el líder africano dijo que registraron un crecimiento económico del 9,2 por ciento el año pasado y proyectan un incremento del 10,3 por ciento en 2025.

Señaló que las entradas de inversión extranjera directa aumentan, y que la India está entre las principales fuentes. “Tenemos más de 615 empresas indias que invierten en Etiopía, lo que le da a nuestra cooperación una sólida base de confianza”, enfatizó.

Por su parte, Modi comentó que la decisión de elevar las relaciones bilaterales a una asociación estratégica daría un nuevo impulso y profundidad a la cooperación entre los dos países.

Describió a Addis Abeba y Nueva Delhi como socios democráticos comprometidos con la paz, el desarrollo y el bienestar de la humanidad.

Reconoció el papel de Etiopía como centro de la diplomacia africana, que alberga la sede de la Unión Africana, y recordó el apoyo de la nación del sur de Asia a la admisión de la organización continental al G20 en 2023.

Explicó que las discusiones durante la reunión bilateral cubrieron áreas clave de cooperación, incluida la economía, la innovación, la tecnología, la defensa, el desarrollo de capacidades y el compromiso multilateral. También anunció que duplicará el número de becas otorgadas a estudiantes etíopes.

Por último, el jefe de gobierno indio expresó su agradecimiento por el apoyo de Etiopía a los esfuerzos de lucha contra el terrorismo, tras un reciente ataque en Pahalgam, señalando que la solidaridad de los países amigos es de gran importancia.

Ambos líderes presidieron el intercambio de acuerdos clave, entre ellos el Acuerdo sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera y el Memorando de Entendimiento sobre el Establecimiento de un Centro de Datos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía.

De igual manera, el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz. Según el jefe de gobierno africano, este convenio refuerza nuestro compromiso conjunto con la paz y la seguridad internacionales.

Agregó que la India es un socio de Etiopía desde hace mucho tiempo, y las reuniones celebradas subrayan la voluntad compartida de ampliar la colaboración en múltiples sectores para el beneficio mutuo de ambas naciones.

El 17 de diciembre, al intervenir en la sesión parlamentaria etíope, Modi describió a Addis Abeba como una nación que combina “la sabiduría antigua y la ambición moderna”, enfatizando su papel central en la diplomacia africana.

Al referirse a la cooperación económica y para el desarrollo, citó inversiones indias de más de cinco mil millones de dólares en sectores como textiles, manufactura, agricultura y salud, creando más de 75 mil empleos locales.

Reveló que la asociación estratégica estará centrada en la tecnología, la innovación, la minería, la energía limpia, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria y la creación de capacidades.