ONU alerta sobre situación en Gaza

La situación en Gaza continúa hoy siendo frágil y depende de un acceso humanitario y comercial amplio y constante, señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El organismo multilateral citó un informe presentado por un grupo de expertos, según el cual 100 mil personas vivían en condiciones catastróficas el mes pasado en ese territorio, sometido a las agresiones israelíes.

Además, en agosto la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) reveló que medio millón, aproximadamente una cuarta parte de la población de Gaza, se encontraba en zonas afectadas por la hambruna.

«En el peor de los casos, que incluiría una renovación de hostilidades y la suspensión de las entradas humanitarias y comerciales, toda la Franja está en riesgo de padecer ese fenómeno hasta mediados de abril de 2026. Esto subraya la grave y continua crisis humanitaria», indica el documento.

El IPC mide dos parámetros: la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y la fase 5 significa el nivel más extremo.

Entre octubre y noviembre, alrededor de 1,6 millones de gazatíes (77 por ciento) enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, lo cual incluye a más de medio millón en Emergencia (Fase 4) y 104 mil en Catástrofe (5).

Según el informe, los principales factores que contribuyen a esa situación son las restricciones al acceso humanitario, el desplazamiento de más de 730 mil personas y la destrucción de los medios de subsistencia, incluido más del 96 por ciento de las tierras de cultivo.

La ONU precisó que, debido a la falta de datos, no se analizó el norte de Gaza, donde los trabajadores informan sobre “niveles persistentemente elevados de casos de malnutrición y describen la situación como preocupante”.

Hasta mediados de octubre de 2026, en toda la Franja, se prevé que casi 101 mil niños de entre seis meses y cinco años sufran malnutrición aguda y necesiten tratamiento, con más de 31 mil casos graves. Durante el mismo período, 37 mil mujeres embarazadas y lactantes también se enfrentarán a ese fenómeno, indica el estudio.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que fueron evacuados más de 10 mil 600 pacientes con graves condiciones de salud, incluidos más de cinco mil 600 niños; sin embargo, muchos permanecen en espera de recibir la atención médica adecuada.

De acuerdo con ese organismo, mil 92 pacientes fallecieron mientras esperaban la evacuación entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025 y es posible que la cifra sea superior.