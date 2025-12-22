lunes 22 diciembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

ONU alerta sobre situación en Gaza

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La situación en Gaza continúa hoy siendo frágil y depende de un acceso humanitario y comercial amplio y constante, señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El organismo multilateral citó un informe presentado por un grupo de expertos, según el cual 100 mil personas vivían en condiciones catastróficas el mes pasado en ese territorio, sometido a las agresiones israelíes.

Además, en agosto la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) reveló que medio millón, aproximadamente una cuarta parte de la población de Gaza, se encontraba en zonas afectadas por la hambruna.

«En el peor de los casos, que incluiría una renovación de hostilidades y la suspensión de las entradas humanitarias y comerciales, toda la Franja está en riesgo de padecer ese fenómeno hasta mediados de abril de 2026. Esto subraya la grave y continua crisis humanitaria», indica el documento.

El IPC mide dos parámetros: la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y la fase 5 significa el nivel más extremo.

Entre octubre y noviembre, alrededor de 1,6 millones de gazatíes (77 por ciento) enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, lo cual incluye a más de medio millón en Emergencia (Fase 4) y 104 mil en Catástrofe (5).

Según el informe, los principales factores que contribuyen a esa situación son las restricciones al acceso humanitario, el desplazamiento de más de 730 mil personas y la destrucción de los medios de subsistencia, incluido más del 96 por ciento de las tierras de cultivo.

La ONU precisó que, debido a la falta de datos, no se analizó el norte de Gaza, donde los trabajadores informan sobre “niveles persistentemente elevados de casos de malnutrición y describen la situación como preocupante”.

Hasta mediados de octubre de 2026, en toda la Franja, se prevé que casi 101 mil niños de entre seis meses y cinco años sufran malnutrición aguda y necesiten tratamiento, con más de 31 mil casos graves. Durante el mismo período, 37 mil mujeres embarazadas y lactantes también se enfrentarán a ese fenómeno, indica el estudio.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud informó que fueron evacuados más de 10 mil 600 pacientes con graves condiciones de salud, incluidos más de cinco mil 600 niños; sin embargo, muchos permanecen en espera de recibir la atención médica adecuada.

De acuerdo con ese organismo, mil 92 pacientes fallecieron mientras esperaban la evacuación entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025 y es posible que la cifra sea superior.

Destacadas
Honra Cuba a los educadores, formadores del mañana (+ Fotos)
El Papa Francisco hace 10 años en Santiago de Cuba: días de fe y esperanza
Aprueban movimientos de cuadros del Partido Comunista de Cuba en varios municipios santiagueros y en el Buró Ejecutivo del Comité Provincial
Salvar y emocionarse: la huella del doctor Abel Tobías
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios