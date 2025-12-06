Despiden brigadas eléctricas en Santiago tras huracán Melissa

Desde la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, se realizó hoy el acto de despedida a las brigadas de linieros eléctricos provenientes de varias provincias, quienes apoyaron con entrega y solidaridad las labores de recuperación del sistema energético tras el paso del huracán Melissa.

Aunque la recuperación en el territorio aún no ha concluido, los contingentes regresan con la satisfacción de haber dejado la provincia con un 96 por ciento del servicio restablecido, lo que constituye para ellos un alto compromiso de responsabilidad y humanismo.

La jornada incluyó reconocimientos a los trabajadores por su esfuerzo en condiciones complejas y su disposición de servir al pueblo santiaguero. Estuvieron presentes Beatriz Johnson Urrutia y Manuel Falcón Hernández, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, junto a Mario Castillo Salas, director adjunto de la Empresa Eléctrica, además de directivos del sector en el territorio.

En entrevista, Roberto Hernández Rojas, director de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus y jefe del contingente Serafín Sánchez, destacó: “Llegamos a Santiago el mismo día del huracán y desde el 31 comenzamos intensas jornadas de trabajo. Fueron largas horas en la línea, enfrentando adversidades, pero al final valió la pena: se devolvió el servicio eléctrico, que era lo fundamental. Nuestro contingente estuvo compuesto por seis brigadas y 70 trabajadores, y aunque hoy nos retiramos, dejamos una brigada que continuará apoyando hasta culminar las labores”.

Por su parte, Javier Calero Román, director de la Empresa Eléctrica en Santiago de Cuba, precisó que aún quedan pendientes zonas montañosas como La Gran Piedra, San Luis, Palma Soriano, Contramaestre y Tercer Frente, donde las afectaciones fueron mayores debido a la caída de postes, transformadores y líneas eléctricas en áreas de difícil acceso. “Con el apoyo de los contingentes que permanecen y los linieros locales, esperamos dejar restablecido el servicio al 100 por ciento en la próxima semana”, aseguró.

Los directivos coincidieron en resaltar el respaldo del pueblo santiaguero, que acompañó a los trabajadores en cada tarea con gestos de solidaridad, desde compartir agua y café hasta ayudar en el traslado de materiales.

A pesar de la despedida de las brigadas visitantes, los linieros santiagueros mantienen el compromiso de continuar trabajando con sacrificio y disciplina hasta culminar las labores y devolver la normalidad lo más pronto posible.