Chequea Díaz-Canel marcha de las labores de recuperación en municipio santiaguero de Tercer Frente

Hasta el Municipio Tercer Frente de la provincia Santiago de Cuba llegó el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez en aras de conocer el alcance de las acciones de recuperación.



En la Estación Experimental Agroforestal conoció por su director Felipe Martínez Suárez,sobre los daños sufridos en las cubiertas, viveros tecnificados, laboratorios de biotecnología vegetal y catación, interesándose por el alcance de las investigaciones, así como el impacto real de los proyectos de desarrollo local que se fomentan.



En el complejo educacional Mario Muñoz Monroy, las labores llevadas a cabo para el rescate de los espacios continúan y dialogó con la directora municipal de educación junto a las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, como esta obra permitirá la continuidad de la docencia en las enseñanzas pre universitaria y politécnica; sobre lo cual intercambió con una representación de los 474 estudiantes de matrícula.



El Puente de acceso a la comunidad de San Rafael en cabecera de Cruce de los Baños, sufrió afectaciones con la crecida del río Contramaestre por las intensas lluvias y fue otro de los lugares recorridos por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, interesándose por la continuidad en el municipio de la rehabilitación de la infraestructura vial, habitacional e institucional.

En intercambio final con el pueblo serrano, Díaz-Canel exhortó al trabajo colectivo para reimpulsar los principales renglones socioeconómicos del territorio y la voluntad de preservar la belleza de sus entornos, como garantía de continuar la defensa del legado histórico que se atesora.