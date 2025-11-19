Una prueba en Congreso de EEUU sobre posibles límites a Trump

miércoles 19 noviembre 2025
Washington, 19 nov.— La abrumadora aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un proyecto de ley para publicar los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demostró que el poder del presidente Donald Trump en el Capitolio no es infalible.

La votación que se realizó la tarde de este martes en la Cámara de Representantes –pese a las objeciones iniciales de Trump -, marcando la primera vez en su segundo mandato que una cámara del Congreso controlada por los republicanos lo desafía tan abiertamente.

Unas horas después de la Cámara Baja, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), solicitó el consentimiento para enviar de manera automática el proyecto de ley al escritorio de Trump para la firma presidencial.

Un reporte de Axios subrayó que la inevitabilidad de la votación llevó al ocupante del Despacho Oval a cambiar de estrategia, a dar su aprobación y a mostrarse más débil que nunca desde su investidura el pasado 20 de enero.

«Los republicanos de la Cámara (de Representantes) deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata», publicó Trump el domingo en su plataforma de Internet Truth Social, y ayer afirmó que «por supuesto» firmaría el proyecto de ley si pasaba en el Senado.

Dijo que si finalmente la propuesta legislativa la enviaban a su despacho la rubricaría. «Estoy totalmente a favor», anticipó Trump, que aparece mencionado varias veces en materiales ya divulgados.

Al pasar la iniciativa, algunos medios de prensa consideraron que fue un caso excepcional en el que Trump perdió el control sobre los republicanos del Capitolio.

La decisión de este martes obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a divulgar los archivos completos de Epstein, quien fue condenado por tráfico sexual, pero apareció muerto en su celda en aparente suicidio en 2019 en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio.

El fin de semana, cuando quedó claro que al menos un centenar de republicanos votarían a favor de la medida, Trump dio un giro repentino de opinión y declaró su respaldo a la votación.

La semana pasada, todos los demócratas y cuatro republicanos de la Cámara Baja presentaron con éxito una petición para forzar el sufragio. El proyecto, titulado Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, fue interpuesto inicialmente en julio por los representantes demócrata Ro Khanna de California y republicano Thomas Massie de Kentucky.

La iniciativa bipartidista exige la divulgación de documentos relacionados con la totalidad de las investigaciones sobre Epstein y su cómplice y pareja sentimental Ghislaine Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual desde 2021.

La publicación de los archivos de Epstein podría retrasarse, porque el proyecto de ley permite al DOJ retener información que interferiría con una investigación federal en curso, en este caso la exigencia de Trump de una indagatoria sobre los presuntos vínculos del desprestigiado financiero con figuras demócratas de alto perfil.

