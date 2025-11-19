miércoles 19 noviembre 2025
Falla masiva de Internet en todo el mundo afecta a grandes sitios

Muchos destinos populares de Internet, entre ellos X y Amazon, sufrían problemas de servicio el martes por la mañana después de que una importante empresa de infraestructura web dijera que estaba lidiando con «una degradación interna del servicio».
    
Cloudflare, uno de los mayores proveedores de servicios de Internet para sitios web, dijo justo antes de las 7 a.m. que había comenzado a investigar el problema.
    
Varios servicios importantes de Internet parecían haber sido afectados por el problema de Cloudflare, incluidos X y Amazon Web Services, según DownDetector.com, un sitio web que rastrea las interrupciones del servicio en función de los informes de los usuarios.
    
Cloudflare dijo que se centra en restaurar el servicio y que proporcionará actualizaciones a lo largo del proceso.
    
Una actualización alrededor de las 7:30 a.m.

dijo que la compañía estaba empezando a ver que algunos servicios se recuperan, pero que los clientes aún pueden «observar tasas de error más altas de lo normal».
    
Cloudflare dijo que continúa investigando el problema.

