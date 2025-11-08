sábado 08 noviembre 2025
Reitera Cuba solidaridad con Corea ante medidas coercitivas

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, expresó la firme condena del Gobierno cubano a las recientes medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC).

A través de un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez Parrilla calificó dichas acciones como intentos de obstaculizar el legítimo derecho del pueblo norcoreano a su desarrollo socioeconómico y a la defensa de su soberanía.

Cuba, que también es objeto de semejantes medidas coercitivas, mantiene la solidaridad histórica con el gobierno y pueblo de la RPDC”, afirmó el canciller.

Cuba ha reiterado en múltiples ocasiones su rechazo a la aplicación de sanciones unilaterales, por considerarlas contrarias al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

