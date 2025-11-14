Ofensiva final del Ejército Rebelde: Toma del cuartel de Imías

Como parte de la ofensiva final del Ejército Rebelde contra la dictadura Batistiana decretada a principios de noviembre de 1958, el día 14 de ese mes, hace hoy 67 años, tropas del Segundo Frente Oriental Frank País García al mando de los Comandantes Efigenio Ameijeiras y Félix Pena, toman el cuartel de Imías y liberan ese poblado, una de las plazas mejor defendidas por el ejército del régimen.

El asedio al cuartel de Imías se había iniciado cinco días antes por combatientes de la Columna número 18 del Segundo Frente, operación que fue denominada Ciro Frías Cabrera, en homenaje al valiente Capitán rebelde que cayera el 9 de abril de 1958, en el primer ataque a esa localidad en apoyo a la huelga general decretada en el país.

Al momento de ser atacado por la guerrilla en el cuartel de Imías se encontraban 180 soldados batistianos fuertemente armados, que contaron con el apoyo de la aviación y la Marina de Guerra del régimen, pero tuvieron que ceder ante el último empuje de los insurgentes, que se prolongó durante una hora hasta lograr su rendición.

En este breve pero sangriento combate el ejército de la dictadura tuvo un saldo de 27 muertos, 33 heridos, 60 prisioneros, mientras que varios de los llamados casquitos huyeron del lugar en estampida para embarcarse en una fragata situada a unos dos kilómetros del escenario del ataque.

En este cuartel además, se capturaron 106 fusiles, 5 ametralladoras 30, un mortero, una bazuca, un equipo de radio y miles de cartuchos de diferentes calibres, entre otros pertrechos militares. Por los rebeldes sólo hubo un combatiente herido.

Imías se convirtió así el 14 de noviembre de 1958 en una de las primeras localidades importantes del oriente cubano liberada por tropas del Segundo Frente Oriental Frank País García, en el marco de la ofensiva final de la dictadura, que ya no se detendría hasta la victoria total del Ejército Rebelde en toda Cuba.