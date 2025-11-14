La vida de la población en Gaza continua en un limbo, alerta ONG

Ramala, 14 nov.— Un mes después de la entrada en vigor de una tregua en Gaza, la vida de sus habitantes continúa en un limbo por la destrucción y la crisis humanitaria allí, advirtió hoy la ONG Save the Children.

Las familias no pueden comenzar las reparaciones de sus casas por la falta de equipos y muchos tienen miedo de mudarse debido a las municiones sin detonar o el temor a nuevos ataques israelíes, destacó la agrupación en un comunicado.

Aunque reconoció el trabajo de la ONU y otras agencias que “están haciendo todo lo posible para aumentar la asistencia”, afirmó que la cantidad de ayuda no es suficiente para satisfacer las necesidades de los habitantes del territorio, en especial los niños.

Ahora los menores y sus familias enfrentan el tercer invierno desde que comenzó la guerra, en octubre de 2023, recordó.

Save the Children indicó que, aunque “ahora hay algo de alimentos, medicinas y jabón en los mercados (gazatíes), muchos artículos esenciales siguen siendo escasos y los precios de los alimentos siguen altos”.

También criticó el reinicio de los ataques israelíes contra el enclave costero, donde se contabilizaron más de 69 mil muertos desde el comienzo del conflicto.

La ONG citó datos de Naciones Unidas, según los cuales, más de 198 mil edificios resultaron dañados o destruidos en la Franja, 81 por ciento del total.

Mientras tanto, lamentó, Israel impide la entrada de gran parte de los materiales de reconstrucción y equipamiento pesado necesarios para reparar la infraestructura.

La magnitud de los daños dejó a los niños y las familias incapaces de volver a cualquier sensación de normalidad, subrayó.

También alertó sobre el peligro que representan las decenas de miles de municiones sin explotar esparcidas en el territorio.

En ese sentido, señaló que la ONU estima que Gaza tiene “el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo, y que una cuarta parte de todas las lesiones cambian la vida y requieren rehabilitación”.

A medida que se acerca el frío, casi toda la población sigue viviendo en tiendas de campaña, muchas de las cuales están dañadas por su uso, explicó.

“Estamos entre la vida y la muerte. Seguimos escuchando que todavía hay personas muertas o heridas, y la reanudación de la guerra podría resurgir en cualquier momento, los ataques podrían ocurrir en cualquier momento”, señaló un activista de Save the Children en Gaza.