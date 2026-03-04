Avanza en Italia campaña de apoyo a Cuba y contra el bloqueo de EEUU

Roma, 4 mar.— Durante un encuentro solidario con Cuba, efectuado en el Capitolio de Roma, directivos de organizaciones políticas, sociales y sindicales italianas, reafirmaron el apoyo a esa nación, ante los ataques que hoy enfrenta por parte de Estados Unidos.

El evento, efectuado la víspera en la Sala Carroccio de la sede del gobierno local, contó con la presencia del embajador cubano en Italia, Jorge Luis Cepero, así como de Alessandro Luparelli, consejero del Ayuntamiento romano, junto a otras autoridades de la capital.

La cita tuvo como objetivo, según señalaron sus organizadores, debatir sobre la difícil situación en Cuba, agravada por el recrudecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense, que está causando graves sufrimientos al pueblo.

Estuvieron presentes además Gianluca Mengozzi, de la Asociación Cultural de Promoción Social (ARCI); Marco Papacci, presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic); Pino Gesmundo, de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), y Fabrizio De Sanctis, de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI).

Este último, presidente de la ANPI de Roma, recordó que la actual campaña de apoyo a Cuba se realiza en el marco de la celebración del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, por lo que cobra un especial significado.

Se abordó el desarrollo de diversas acciones en respaldo al pueblo cubano, en particular los avances de la campaña Energía para la Vida, un esfuerzo de importancia aún mayor tras la firma, el pasado 29 de enero por el mandatario norteamericano, Donald Trump, de una orden ejecutiva para impedir la entrada de combustible a esa nación.

Energía para la vida, proyecto iniciado a fines del pasado año con el copatrocinio de la Anaic, la ARCI, la ANPI y la CGIL, promueve la recolección de fondos dirigidos a financiar la instalación de paneles solares para la continuidad de los servicios públicos, escuelas, hospitales, centros culturales y puestos de trabajo.

El embajador cubano agradeció la amplia presencia de público en este acto, y abordó la actual situación en su país, sometido a un bloqueo violatorio del Derecho Internacional, con el propósito de impedir su desarrollo económico y de causar graves sufrimientos a su población para tratar de revertir el proceso revolucionario.

Hizo un recuento de las agresiones que enfrenta Cuba desde hace más de 60 años por parte de Estados Unidos, las cuales caracterizan su brutal política imperialista, como la invasión mercenaria por Playa Girón, los más de 600 planes de atentados contra Fidel, y numerosos sabotajes, incluido el que costó la vida al italiano Fabio Di Celmo.

El diplomático se refirió en particular a los últimos acontecimientos, tras la firma de una orden ejecutiva que persigue causar destrucción y muerte, según reconoció el propio Trump, al señalar que “no van a sobrevivir”.

Sin embargo, “les aseguro que no lo van a lograr”, dijo Cepero, por las acciones del Estado revolucionario para proteger a su pueblo cubano, decidido a defender su soberanía, su libertad, así como por el creciente apoyo solidario mundial, con campañas como Energía para la vida, que “ilumina física y espiritualmente”.