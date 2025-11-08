sábado 08 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Melissa aún nos duele, pero seguimos aquí… y lo hacemos juntos

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Cuando recorremos cada territorio, conversamos con nuestros vecinos y caminamos por zonas tan intrincadas como Brazo Escondido (Tercer Frente) o Aserradero (Guamá), confirmamos que hemos perdido mucho —viviendas, cultivos, caminos—, pero no hemos perdido lo esencial: la vida y la fuerza que nace de los vínculos.

Son increíbles las historias que surgen de nuestras familias y comunidades.

Santiago de Cuba se levanta, sobre todo, con amor: con la fuerza de muchos amigos que nos abrazan desde distintas partes, con las brigadas que llegan poco a poco a nuestros barrios, con campañas espontáneas que surgen en redes sociales y con el apoyo entre nosotros mismos.

Desde Guamá hasta Segundo Frente, desde El Cobre hasta El Caney, vemos cómo el pueblo se organiza, comparte y se ayuda.

Hasta hoy tenemos reportadas:

Más de 63 mil viviendas dañadas, de ellas 5 645 con derrumbes totales.

Más de 2 000 instalaciones estatales afectadas: escuelas, consultorios, redes e infraestructuras sociales.

Doce zonas aún incomunicadas por vía terrestre, principalmente en Palma Soriano, Contramaestre, Guamá y Santiago de Cuba.

En la agricultura, pérdidas concentradas en el café, los cultivos varios y las áreas forestales, con afectaciones en despulpadoras y molinos.

Pero nadie se queda quieto:

Ya se han distribuido más de 26 mil tejas.

Cerca de 500 hogares han sido recuperados.

En la telefonía fija, de 43 499 clientes afectados, 5 478 ya cuentan con servicio.

De los 22 km de viales nacionales dañados, 8 km están recuperados.

De los cinco puentes afectados, uno ya fue restablecido.

Se restablece gradualmente la electricidad: más de 49 000 clientes ya cuentan con corriente.

Y algo muy importante: algunas familias han logrado establecer contacto con zonas que permanecían incomunicadas, y esa noticia nos da tranquilidad y esperanza.

En los campos, campesinos y cooperativistas trabajan junto a las fuerzas del Ministerio de la Construcción y las FAR en la reanimación productiva.

En los barrios, el pueblo se une en la limpieza y el saneamiento, conscientes de que la salud y la vida son nuestra prioridad.

Por nuestro puerto y aeropuerto llegan donativos y recursos que se distribuyen con la cooperación de organismos, instituciones y las propias comunidades en las zonas más afectadas del oriente.

Agradecemos cada gesto de aliento, cada muestra de solidaridad, que nos hace sentir acompañados.

Concuerdo plenamente con nuestro pueblo:

hay que seguir apretando el paso —limpiar, sanar y avanzar— para borrar las huellas del paso de Melissa por nuestra provincia.

Ahora mismo, cada acción, por pequeña que parezca, cuenta.

Estamos juntos en esto.

Santiago se levanta y se levanta con todos.

Beatriz Johnson Urrutia

Destacadas
La justicia climática toma la palabra en la Amazonia brasileña
Ruta histórica por los caminos del niño Fidel
Fortalece feria de empleo inclusión social y laboral desde el entorno comunitario
Unidos por la diversidad: Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios