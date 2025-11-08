ALBA-TCP envía 5 mil toneladas de ayuda para la recuperación en el oriente de Cuba

El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), Rander Peña, anunció la partida de un buque con 5 000 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Cuba, cargada en el puerto de La Guaira, para apoyar las labores de recuperación tras el paso del huracán Melissa.

La asistencia, despachada en nombre del presidente venezolano Nicolás Maduro, incluye un cargamento diversificado de alimentos, enseres de primera necesidad, medicinas y juguetes. Peña destacó de manera particular la inclusión de una brigada eléctrica especializada que viaja a bordo con la misión de colaborar en la restitución del servicio en las zonas más afectadas por el fenómeno meteorológico.

“Si algo podemos decir desde acá de la patria bolivariana, es que estos son los únicos barcos que salen. Barcos con soluciones, barcos con ayuda”, afirmó el secretario ejecutivo durante el acto de zarpe.

En sus declaraciones, recalcó que esta acción humanitaria consolida la “lealtad infinita” que une a ambos pueblos, un vínculo forjado originalmente por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro.

El embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Mayo, quien estuvo presente en el puerto para despedir el buque, manifestó el “eterno agradecimiento del pueblo cubano por esa generosidad bolivariana”. El diplomático contextualizó el envío como un acto de solidaridad crucial “justo en el momento donde el imperialismo amenaza a los pueblos del Caribe, amenaza a Venezuela, amenaza a nuestra América”.

Mayo también puso de relieve la continuidad de esta cooperación bilateral bajo los actuales gobiernos del presidente Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. Subrayó que la isla ha recibido de manera constante una “ayuda permanente que mes tras mes solidariamente nos hacen llegar”, demostrando el compromiso continuo de Venezuela.

Esta muestra de apoyo se enmarca dentro de un esfuerzo regional más amplio para asistir a Cuba. Recientemente, el presidente Díaz-Canel agradeció públicamente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la gestión y envío de más de 240 toneladas de asistencia, que incluyeron alimentos, combustible y agua potable.

El envío actual del bloque ALBA-TCP complementa una partida anterior de 26 toneladas de insumos humanitarios que Venezuela había despachado previamente para los damnificados por el mismo huracán, reforzando el compromiso sostenido del mecanismo regional con el bienestar del pueblo cubano.

(Con información de TeleSur)