viernes 14 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

La Caoba y su incomunicación por Melissa (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Fotos de ampp San Luis

La Caoba es uno de los Consejos Populares de San Luis  incomunicados por vía terrestre luego del paso de Melissa.

Este macizo montañoso elevado sobre el nivel del mar tiene alrededor de 3 mil habitantes que se dedican fundamentalmente a la producción cafetalera.

La loma de la Sierra, uno de los puntos más peligrosos para llegar a la demarcación tuvo derrumbes y deslizamientos por las lluvias de Melissa.

Una brigada especializada se movilizó hasta allí para dar paso, y muchos habitantes acudieron en movilización popular a brindar su ayuda pues la comunicación con la otra geografía del municipio es imprescindible.

Habitantes que no están cruzados de brazos ante la recuperación y si de colaborar se trata ahí estarán como en muchas otras tareas.

Destacadas
Ofensiva final del Ejército Rebelde: Toma del cuartel de Imías
Tributo de los santiagueros a Emilio Bacardí en el centenario de la exhumación de sus restos
Se gradúan nuevos enfermeros en Segundo Frente
Tropical Contramaestre S.A por mayor acercamiento de sus resultados al pueblo
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios