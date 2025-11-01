sábado 01 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tele TURQUINO abre sus puertas a la solidaridad

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

En medio de la compleja situación que dejó a su paso el huracán #Melissa, un gesto de luz y solidaridad emerge desde El Telecentro #TeleTURQUINO.

Centro que abre sus puertas, transformando algunos de sus espacios para que la población acceda a cargar los equipos más indispensables.

Con una disciplina que refleja la fortaleza del pueblo oriental, santiagueros acuden a este punto de conexión para recargar no solo sus teléfonos móviles, lámparas y ventiladores, sino también la esperanza.

Este acto de desprendimiento institucional se convierte en un ejemplo práctico de EnLaUniónEstáLaFuerza. Mientras el territorio se recupera, #TeleTURQUINO no solo informa, sino que actúa,Una abrazo solidario. Así se escribe la resiliencia en #SantiagoDeCuba.

Destacadas
Concluyó visita del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, a Arabia Saudita
Juan Fajardo Vega, el último mambí
Termoeléctrica Guiteras otra vez en línea con sistema eléctrico
Ciencia e innovación: el camino más directo a las soluciones (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios