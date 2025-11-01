Tele TURQUINO abre sus puertas a la solidaridad

En medio de la compleja situación que dejó a su paso el huracán #Melissa, un gesto de luz y solidaridad emerge desde El Telecentro #TeleTURQUINO.

Centro que abre sus puertas, transformando algunos de sus espacios para que la población acceda a cargar los equipos más indispensables.

Con una disciplina que refleja la fortaleza del pueblo oriental, santiagueros acuden a este punto de conexión para recargar no solo sus teléfonos móviles, lámparas y ventiladores, sino también la esperanza.

Este acto de desprendimiento institucional se convierte en un ejemplo práctico de EnLaUniónEstáLaFuerza. Mientras el territorio se recupera, #TeleTURQUINO no solo informa, sino que actúa,Una abrazo solidario. Así se escribe la resiliencia en #SantiagoDeCuba.