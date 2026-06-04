Curso Básico de Fotografía Liborio Noval de la Editora Abril

La Casa Editora Abril y la Misión de Puerto Rico en Cuba convocan al Curso Básico de Fotografía Liborio Noval, que en esta ocasión tendrá como sede la ciudad de Santiago de Cuba, como parte de las actividades del verano de 2026. La participación es totalmente gratuita.

El curso se desarrollará en dos ediciones: la primera, del 20 al 24 de julio; y la segunda, del 28 de julio al 3 de agosto.

Las sedes serán la Biblioteca Provincial Elvira Cape y el Centro de Promoción Literaria José Soler Puig, dos instituciones emblemáticas de la urbe indómita.

Las matrículas ya están abiertas y pueden realizarse a través de WhatsApp mediante el número 52868294. Para inscribirse, los interesados deberán aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, número de carné de identidad, número de teléfono, correo electrónico y dirección particular.

El curso será impartido por el reconocido fotorreportero puertorriqueño Ramón Frontera Nieves, quien durante más de 15 años ha desarrollado esta iniciativa en varias provincias del país. A lo largo de ese período, el curso ha tenido como sedes ciudades y territorios como Bayamo, Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Santa Clara y, en múltiples ocasiones, La Habana.

Los participantes recibirán un certificado acreditativo al concluir la formación. El programa combina contenidos teóricos y prácticos e incluye safaris fotográficos, sesiones de fotografía con modelos, ejercicios de fotografía documental y otras experiencias que enriquecen el proceso de aprendizaje.