En San Luis avanza la recuperación, a 20 días del paso de Melissa

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En el municipio de San Luis no se descansa ante la impostergable recuperación luego del paso del Huracán Melissa.

El Consejo de Defensa Municipal evalúa a diario el avance de cada tarea que apunte a las soluciones ante los daños.

Según trascendió,  falta progresar más en la recogida de desechos sólidos. En las comunidades los habitantes se han sumado a  la higienización y ante la situación epidemiológica del territorio, donde están circulando varios virus propiciados por el mosquito, urge sistematicidad en la recolección.

Por otro lado los donativos llegados para los más afectados se entregan con prontitud. La planta potabilizadora para el hospital municipal beneficiará también a vecinos cercanos, los tanques inflables con capacidad para 10 mil litros de agua ya están ubicados en las comunidades y se entregan otros insumos, entre ellos colchones. Delegados, Trabajadores Sociales y  miembros de la Cruz Roja se encargan de hacerlos  llegar a su destino.

Se sigue trabajando en la recuperación de los servicios de telefonía y eléctrico. En los poblados de Paquito Rosales  y Dos Caminos  una brigada de Las Tunas agiliza las labores para dar el servicio lo más pronto posible.

La distribución de agua en la cabecera municipal se hace por la red y en otras zonas continua a través de pipas. El Comercio,  la Gastronomía y la Agricultura mantienen la venta a la población.

A 20 días del paso del huracán, en San Luis se trabaja  en la recuperación.

