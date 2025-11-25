En todas las miradas posibles

Con la presentación especial de 5 historias de amor y un bolerón desesperado, en el Yara, comenzaron las exhibiciones de la 1ra Muestra y Concurso del Cine Nacional

La belleza también puede ser profundamente cuestionadora. Hay que aplaudir al arte que la busca, aun en las más difíciles circunstancias, sin que se trate de una postura evasiva, sino profundamente humana: a fin de cuentas son las mujeres y los hombres quienes construyen, en buena medida, la realidad.

Y eso hizo el público que llenó a totalidad, el sábado último, el habanero cine Yara: aplaudir al director Arturo Santana y al equipo de realización de la película 5 historias de amor y un bolerón desesperado, con cuya presentación especial abrieron las exhibiciones de la 1ra.

Muestra y Concurso del Cine Nacional, que se extenderá hasta el 29 de diciembre.

El filme, coproducido entre el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), I4Films y Talentos Arte Audiovisual, es una historia de amor. ¿Tendría, en razón de ese rótulo, que ser simple? Su realizador demuestra que no: «Son personajes que buscan la felicidad a toda costa, que se sienten muy solos»; y es el resultado de una búsqueda formal y conceptual evidente.

En la antesala de la exhibición, transmitida en vivo por TV desde el vestíbulo del Yara, varios cineastas aludieron al cine de autor de Santana, que se destaca por la belleza visual, el uso de los colores, la poética distinta a la usual en el cine cubano. Con este, su tercer largo de ficción, el director se encamina a lo que podría ser una trilogía del amor en la ciudad, después de Habana Selfies, algunos de cuyos personajes repiten en 5 historias…

El también realizador de Bailando con Margot, así como de videos musicales, cortometrajes de ficción, spots, y documentales, ha dicho a la prensa que su nueva entrega se desprende de Habana Selfies y es heredera suya:

«Aquí están mis razones de estilo: montajes paralelos, finales cortantes, elipsis en los personajes. Se trata del amor en la ciudad, como una metáfora de lo que pensamos en ella, lo que sucede y lo que sentimos, la emigración, la ilusión, la resiliencia…».

Varias historias y personajes se fragmentan y entrelazan en una película llena de referencias, de autocitas, y de guiños a otro tipo de productos audiovisuales; y en la cual la música y La Habana no son elementos adicionales, sino parte indisoluble del relato.

«En la vida hay riesgos que no puedes evitar», se dice varias veces durante el filme: amar supone riesgos, los del dolor, la soledad; pero también –y desde esa perspectiva hay un canto a la esperanza– todo puede salir bien, y quizá se encuentre detrás del riesgo, la vida.

Por eso apuestan Cecilia, la taxista y consejera amorosa; así como Renato y María Victoria de Las Tunas, Tony, Annia, Amelia…, gente que se conforma con ese poco que lo es todo, o que al menos da sentido a lo demás.

Y no deja de filtrarse el contexto, enrevesado como es, pero el cineasta tiene el foco de su mirada en algo más sutil: el contacto entre quienes quieren acompañarse.

En días venideros acontecerá una segunda presentación especial de la obra en Villa Clara, como parte de la 1ra. Muestra y Concurso; y en el cine Praga, de Pinar del Río, se exhibirá, el 13 de diciembre, Mijaín, de Rolando Almirante, Ángel Alderete y Héctor Villar.

Según Alexis Triana, presidente del Icaic, desde que se diera a conocer la convocatoria, a mediados de la semana pasada, más de 15 realizaciones audiovisuales se habían inscrito para concursar en varias de las especialidades anunciadas para los Premios Titón.

El evento, concebido para que el cine nacional –sea estatal, cooperativo o independiente– se encuentre con el público, y enaltecer los oficios a él asociados, acepta obras sin límite de metraje, en las categorías de documental, animación y ficción, e incluye un certamen competitivo y muestras colaterales.