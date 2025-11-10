lunes 10 noviembre 2025
Desde hoy, jornada por la protección de las radiaciones

Una jornada científica por cumplirse  el aniversario 40 del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) comienza hoy en el Hotel TRYP Habana Libre y se extenderá hasta el próximo jueves.

   Las deliberaciones constituirán un punto de encuentro para mostrar los principales resultados y proyectos en los que ha estado trabajado nuestro colectivo en los últimos años, informaron sus directivos en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.  

   Explicaron que la primera sesión estará dedicada este lunes a su contribución a la Protección Radiológica en Cuba, a través de Proyectos de investigación, desarrollo e innovación  (I+D+I).

   Las restantes y de manera sucesiva a las Aplicaciones de las Técnicas Nucleares, Gestión de Desechos y Saneamiento Ambiental, y Jóvenes como soporte a la Protección Radiológica y el Medio Ambiente.

   La última estará a cargo de la Red de Mujeres Cubanas en lo Nuclear  y su Aporte a la Protección Radiológica. 

   En noviembre de 1985 la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Nucleares constituyó el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, ubicado en la provincia de Mayabeque,  y así abrió paso a la radiología: especialidad médica encargada de generar imágenes del interior del cuerpo mediante agentes físicos, principalmente  rayos X, ultrasonidos y campos magnéticos.

  De hecho, sentó las bases para el diagnóstico y, en menor medida, el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades a fin de  detener o frenar el crecimiento de los tumores que son sensibles al centelleo, aunque debe distinguirse de la radioterapia, que no utiliza perfiles, sino directamente los ionizante.

