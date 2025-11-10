Desde hoy, jornada por la protección de las radiaciones

Una jornada científica por cumplirse el aniversario 40 del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) comienza hoy en el Hotel TRYP Habana Libre y se extenderá hasta el próximo jueves.

Las deliberaciones constituirán un punto de encuentro para mostrar los principales resultados y proyectos en los que ha estado trabajado nuestro colectivo en los últimos años, informaron sus directivos en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.

Explicaron que la primera sesión estará dedicada este lunes a su contribución a la Protección Radiológica en Cuba, a través de Proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

Las restantes y de manera sucesiva a las Aplicaciones de las Técnicas Nucleares, Gestión de Desechos y Saneamiento Ambiental, y Jóvenes como soporte a la Protección Radiológica y el Medio Ambiente.

La última estará a cargo de la Red de Mujeres Cubanas en lo Nuclear y su Aporte a la Protección Radiológica.

En noviembre de 1985 la Secretaría Ejecutiva para Asuntos Nucleares constituyó el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, ubicado en la provincia de Mayabeque, y así abrió paso a la radiología: especialidad médica encargada de generar imágenes del interior del cuerpo mediante agentes físicos, principalmente rayos X, ultrasonidos y campos magnéticos.

De hecho, sentó las bases para el diagnóstico y, en menor medida, el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades a fin de detener o frenar el crecimiento de los tumores que son sensibles al centelleo, aunque debe distinguirse de la radioterapia, que no utiliza perfiles, sino directamente los ionizante.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FProteccion.Radiologica.Oficial%2Fposts%2Fpfbid02K2usdsEU4SuKD1dCkEzJ7oYpyUJjDeH6M5kajf6PyQoLYD6bM9t9ayW3RHVVG9DAl&show_text=true&width=500