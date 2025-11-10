lunes 10 noviembre 2025
Inauguran exposición fotográfica en homenaje a Fidel

Picture of ACN
ACN

Fidel en el Caribe, imágenes de una presencia revolucionaria, es el título de una exposición fotográfica inaugurada en el Memorial de la Denuncia, en una de las acciones  por su centenario en 2026 y con el objetivo de explorar, desde una mirada artística y documental, su relación  con la región caribeña, impacto político, influencia cultural y, sobre todo, dimensión humana.

   Lizette Martínez Luzardo y Alfredo Triay Colomé, viceministra de Cultura y vicepresidente  de la unión de Historiadores de Cuba, respectivamente, estuvieron en la apertura este sábado de la muestra, cuyos autores lo retratan no solo como jefe de estado, sino como símbolo de unidad, confrontación y resistencia frente a los poderes globales, que invitan a reflexionar sobre las huellas que ha dejado en  su historia. 

   El Ministerio del Interior informó también en su sitio que representan “una reflexión; no se trata de celebrar ni de juzgar, sino de mirar con atención, de escuchar en cada una de las imágenes lo que nos susurra, descubrir en cada encuadre una presencia que sigue habitando la memoria visual de nuestro Comandante en Jefe”, destacó Lissette Solorzano, curadora de la exposición y directora de la Fototeca de Cuba.

   Significa esta expo otra manera de rendir homenaje y subrayar  su liderazgo no solo con capturas de visitas oficiales, cumbres o encuentros con líderes regionales; sino “con gestos, miradas y contextos que revelan la extraordinaria figura de nuestro eterno líder, cuando se aproxima el cumplimiento de una centuria desde su nacimiento”.

    La actividad devino momento oportuno para la presentación de los libros Al eterno Comandante. Cubanas y cubanos recuerdan a Fidel, Fidel y la cultura. Palabras a los escritores, artistas e instructores de arte, Fidel Castro. Antología mínima y Guerrilleras con Fidel. Memorias de siete combatientes del pelotón femenino Mariana Grajales,  de Ocean Sur, una editorial latinoamericana

    La misión  de este Memorial es denunciar al mundo, con pruebas contundentes, las agresiones perpetradas por los gobiernos de Estados Unidos hacia el pueblo cubano durante más de 60 años,  crear y fortalecer valores patrióticos y convicciones antiimperialistas en las nuevas generaciones de cubanos, el rol del pueblo y sus dirigentes en el enfrentamiento al imperialismo y sus mercenarios.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
