Cuba siempre contará con el apoyo de Catar

Autor: Yuniel Labacena Romero

Doha, Catar.–El excelente estado de las relaciones políticas entre Cuba y esta nación, basadas en los lazos de amistad establecidos entre el Emir Padre y el Comandante en Jefe, cobraron ayer una nueva dimensión, cuando el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz fue recibido por el primer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Catar, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

En el contexto de la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, el Jefe de Gobierno catarí se refirió a los estrechos lazos de hermanad que existen entre ambas naciones, a la vez que destacó la labor que realizan nuestros profesionales de la Salud en su país.

Tras transmitir un mensaje solidario por las afectaciones ocasionadas del huracán Melissa, afirmó que la Mayor de las Antillas siempre contará con el apoyo de Catar. Además, coincidió en las potencialidades que existen para seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales.

Por su parte, Marrero Cruz reconoció el trabajo de la nación árabe para acoger la Cumbre Mundial, y ha sido una excelente oportunidad para reafirmar los pilares del desarrollo social: la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y productivo, y la inclusión social.

Luego, reiteró la voluntad de elevar los vínculos económicos, comerciales y de inversión al excelente nivel de las relaciones políticas y diplomáticas.

Se reunió, además, con Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Catar. En ese espacio se profundizó en las vías para seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación y se confirmó que ya está lista una ayuda inicial en materia de alimentos destinada a las provincias afectadas por el huracán Melissa.

Durante estas jornadas de trabajo, el Primer Ministro cubano también intercambió con António Guterres, secretario general de la ONU, con quien confirmó el buen estado de las relaciones de la Isla con esa organización, y destacó la elevada coordinación en temas priorizados de la agenda global.

El Jefe de Gobierno reconoció el trabajo que desarrollan en Cuba las agencias del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, la respuesta brindada con motivo del paso de Melissa, proporcionando asistencia y apoyo material desde antes de la llegada del fenómeno meteorológico.