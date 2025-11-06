Unión de Ferrocarriles de Cuba informa sobre el restablecimiento de algunas salidas de trenes nacionales

La Unión de Ferrocarriles de Cuba, informa a la población, que teniendo en cuenta el proceso de recuperación de la infraestructura ferroviaria y a partir de los defectos identificados como consecuencia del paso del huracán Melissa por el oriente del país, se ha decidido restablecer algunas salidas de los trenes nacionales de pasajeros, informó el Ministro de Transporte en su perfil de facebook.



A continuación las salidas restablecidas:



5/nov: Tren No.15, La Habana- Holguín, salida 19:05 horas.



7/nov: Tren 16: Holguín- La Habana, salida: 15.20 horas.



Precisa la nota, que los viajeros con reservaciones para las salidas del tren 15, de los días: 28 de octubre, 1ro de noviembre y 5 de noviembre, deberán presentarse en la estación La Coubre hoy, día 5 de noviembre a la 1.00 pm, para confirmar sus reservaciones.

Asimismo los viajeros con reservaciones para las salidas del tren No.16 de los días: 30 de octubre, 3 de noviembre y 7 de noviembre, deberán presentarse en la estación de Ferrocarriles de Holguín, el día 7 de noviembre a las 9.00 am para confirmar sus reservaciones.

Los viajeros con reservaciones para estos trenes (15 y 16) que no deseen viajar se les reintegrará el 100% del valor del pasaje hasta 15 días posteriores del restablecimiento del servicio correspondiente.

Destacan que se mantienen cancelados los servicios de trenes nacionales de pasajeros desde y hacia los destinos: Guantánamo; Santiago de Cuba; y Bayamo-Manzanillo; y que sobre el restablecimiento de estos servicios la empresa mantendrá informada a la población oportunamente.