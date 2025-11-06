jueves 06 noviembre 2025
Unión de Ferrocarriles de Cuba informa sobre el restablecimiento de algunas salidas de trenes nacionales

Se mantienen cancelados los servicios de trenes nacionales de pasajeros desde y hacia los destinos: Guantánamo; Santiago de Cuba; y Bayamo-Manzanillo

La Unión de Ferrocarriles de Cuba, informa a la población, que teniendo en cuenta el proceso de recuperación de la infraestructura ferroviaria y a partir de los defectos identificados como consecuencia del paso del huracán Melissa por el oriente del país, se ha decidido restablecer algunas salidas de los trenes nacionales de pasajeros, informó el Ministro de Transporte en su perfil de facebook.


A continuación las salidas restablecidas:

5/nov: Tren No.15, La Habana- Holguín, salida 19:05 horas.

7/nov: Tren 16: Holguín- La Habana, salida: 15.20 horas.

Precisa la nota, que los viajeros con reservaciones para las salidas del tren 15, de los días: 28 de octubre, 1ro de noviembre y 5 de noviembre, deberán presentarse en la estación La Coubre hoy, día 5 de noviembre a la 1.00 pm, para confirmar sus reservaciones.

Asimismo los viajeros con reservaciones para las salidas del tren No.16 de los días: 30 de octubre, 3 de noviembre y 7 de noviembre, deberán presentarse en la estación de Ferrocarriles de Holguín, el día 7 de noviembre a las 9.00 am para confirmar sus reservaciones.

Los viajeros con reservaciones para estos trenes (15 y 16) que no deseen viajar se les reintegrará el 100% del valor del pasaje hasta 15 días posteriores del restablecimiento del servicio correspondiente.

Destacan que se mantienen cancelados los servicios de trenes nacionales de pasajeros desde y hacia los destinos: Guantánamo; Santiago de Cuba; y Bayamo-Manzanillo; y que sobre el restablecimiento de estos servicios la empresa mantendrá informada a la población oportunamente.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
