lunes 17 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Convocan a XI Pleno del Comité Central del PCC

Picture of ACN
ACN

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) convocó para los días 12 y 13 de diciembre su XI Pleno, con el propósito de analizar asuntos relevantes de la vida socioeconómica y política de la nación, precisó la institución política desde su página web.  

   En el encuentro se evaluará el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, sometido a estudio y debate desde el 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre. 

   Los miembros del Comité Central examinarán además los objetivos y metas de la economía para 2026 y la propuesta de Presupuesto del Estado para el próximo año, precisó la organización.  

   El Pleno incluirá un intercambio sobre los daños ocasionados por el huracán Melissa y la marcha de la recuperación en las provincias orientales, así como las afectaciones derivadas de eventos naturales anteriores.  

   Como ha sido habitual en estos encuentros, el Buró Político rendirá cuenta sobre su trabajo e informará las principales decisiones adoptadas en esta etapa.  

   La reunión se desarrollará en medio del proceso organizativo del IX Congreso del PCC, previsto del 16 al 19 de abril de 2026, año en que se conmemorará el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.  

Destacadas
Implanta Cuba récord mundial de mayor tiempo bailando casino (+Fotos)
La federada Silvia Palmero Dutil inspira con su ejemplo
Continúan las acciones preventivas y de enfrentamiento contra las drogas
Un fallecido y dos lesionados en complejo recreativo villaclareño
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios