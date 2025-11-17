Informática 2026: una Convención sobre transformación digital

La propuesta de diseño de la XX Convención y Feria Internacional Informática 2026 incluirá 11 eventos científicos que estratégicamente estarán alienados con la Política de Transformación Digital aprobada en Cuba en el 2024.

Yoandy Lazo Alvarado, director de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Comunicaciones y presidente del Comité Científico de la Convención, destacó recientemente en conferencia de prensa que se abordarán temas de telecomunicaciones, gobierno digital, economía digital, contenidos, innovación, ciberseguridad, educación y cultura digital, geomática, industria de software, ciencias computacionales e inteligencia artificial (IA).

Se han diseñado también cuatro sesiones especiales para tratar tópicos del espectro radioeléctrico, observatorios científicos y la relación con la transformación digital, la relación de las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y un foro de cubanos residentes en el exterior vinculado con las TIC, resaltó.

Lazo Alvarado señaló que durante la venidera edición se desarrollarán eventos que incitarán al debate e intercambio de experiencias internacionales, y al trabajo realizado Cuba para lograr saltos cualitativos de gran impacto en la sociedad sobre la introducción de estas tecnologías digitales.

En materia de innovación, se refirió a la labor de la academia y de las empresas en función de promover esa arista, agregó.

Manifestó que como parte de la estrategia para el desarrollo y uso de la IA en la nación caribeña, se concibió que todos los encuentros traten los temas de inteligencia artificial para potenciar su aplicación en cada una de estas ramas de la ciencia.

Sobresalen, en ese sentido, el evento de ciencias computacionales y otros sobre IA y robótica con un análisis más práctico de sus aplicaciones en el país y en el mundo, enfatizó.

El presidente del Comité Científico de la Convención puntualizó que como novedad, todos los interesados tendrán la oportunidad de presentar su ponencia científica, experiencias de casos de éxitos, y ponencias cuya revisión bibliográfica analice la tendencia del tratamiento de esos temas a nivel internacional.

Se prevé la participación de expertos de otros países, y la realización de un panel de alto nivel con ministros destacados en los temas de las TIC.

La XX Convención y Feria Internacional Informática 2026 se celebrará del 24 al 27 de marzo próximo en el Palacio de Convenciones de La Habana y el recinto ferial Pabexpo.

El encuentro se convertirá en la gran fiesta de la transformación digital para el desarrollo sostenible.