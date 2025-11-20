Conoce las novedades de FIART 2025

La XXVII Feria Internacional de Artesanía (FIART) 2025 traerá consigo un amplio programa cultural que incluye pasarelas con innovadoras propuestas de reconocidos diseñadores y un evento teórico, difundió este miércoles el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).

Teniendo como punto de encuentro la Estación Cultural de Línea y 18 en el capitalino barrio del Vedado, esta fiesta de la creación artesanal transcurrirá del 6 al 21 de diciembre próximo en el horario comprendido de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Una vez dentro del recinto, el público podrá acceder a los stands y creaciones artesanales de expositores de todo el territorio nacional, así como de representantes de países latinoamericanos y asiáticos presentes en la cita.

Sobre el programa cultural, el FCBC anunció la realización de las esperadas pasarelas, que mezclarán tradición y modernidad, gracias a la creatividad de reconocidos diseñadores.

Esta nueva edición de FIART ponderará los recursos naturales, poniendo en valor el destacado desempeño de creadores y artistas de la provincia de Matanzas, y se realizará el habitual evento teórico esta vez con el tema “Artesanía: Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible”.

La Feria Internacional de Artesanía es un espacio anual que brinda a los artesanos cubanos la posibilidad de mostrar y comercializar sus mejores creaciones, así como propiciar el intercambio de experiencias y obtener nuevos conocimientos sobre su labor.