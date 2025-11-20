jueves 20 noviembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Conoce las novedades de FIART 2025

Picture of ACN
ACN

La XXVII Feria Internacional de Artesanía (FIART) 2025 traerá consigo un amplio programa cultural que incluye pasarelas con innovadoras propuestas de reconocidos diseñadores y un evento teórico, difundió este miércoles el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).

   Teniendo como punto de encuentro la Estación Cultural de Línea y 18 en el capitalino barrio del Vedado, esta fiesta de la creación artesanal transcurrirá del 6 al 21 de diciembre próximo en el horario comprendido de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

   Una vez dentro del recinto, el público podrá acceder a los stands y creaciones artesanales de expositores de todo el territorio nacional, así como de representantes de países latinoamericanos y asiáticos presentes en la cita. 

   Sobre el programa cultural, el FCBC anunció la realización de las esperadas pasarelas,  que mezclarán tradición y modernidad, gracias a la creatividad de reconocidos diseñadores. 

   Esta nueva edición de FIART ponderará los recursos naturales, poniendo en valor el destacado desempeño de creadores y artistas de la provincia de Matanzas, y se realizará el habitual  evento teórico esta vez con el tema “Artesanía: Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible”.  

   La Feria Internacional de Artesanía es un espacio anual que brinda a los artesanos cubanos la posibilidad de mostrar y comercializar sus mejores creaciones, así como propiciar el intercambio de experiencias y obtener nuevos conocimientos sobre su labor.

Destacadas
El primer beso, 20 millones de años atrás
Oro de Echazabal y discretas actuaciones hoy en atletismo
Celebran en Songo-La Maya acto provincial por el aniversario 65 de la FMC (+Video)
Inició en Santiago de Cuba el pago del aumento parcial de pensiones a jubilados
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios