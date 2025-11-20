Conmemorarán en Colombia aniversario de firma de Acuerdo Final de Paz

Bogotá, 20 nov.— La Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia (ARN) conmemorará a partir de hoy el noveno aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 con múltiples actividades.

Los eventos tendrán por sede al Centro Interactivo Maloka, situado en el oeste de esta capital, y donde los asistentes podrán participar en conversaciones con firmantes de paz, conferencias y paneles con académicos y expertos en construcción de paz, además de conocer las peculiaridades de diferentes emprendimientos realizados por los exguerrilleros.

También habrá una exposición fotográfica en gran formato, presentaciones artísticas, estreno de documentales y una muestra audiovisual y sonora que hacen parte de la jornada denominada “12 mil razones para continuar”.

De acuerdo con la ARN, toda la programación está diseñada para convertirse en un recorrido simbólico por el camino que los firmantes de paz han transitado desde 2016.

Según cifras de esa entidad, cerca de 12 mil exguerrilleros siguen hoy firmes en su compromiso con la paz, en medio de desafíos como la estigmatización, los riesgos de la seguridad y la desinformación.

“En estos dos días haremos un balance de lo que significa la reincorporación durante estos nueve años y especialmente sobre los avances significativos de este Gobierno en los aspectos sociales, económicos, políticos y comunitarios de las más de 11 mil 600 personas que están comprometidas con la paz”, declaró la directora de la ARN, Alejandra Millera, a propósito de las actividades.

Este evento, apuntó, será una reflexión colectiva de la reincorporación como un aporte a la paz y a la no repetición del conflicto armado en Colombia.

Las piezas expuestas para conmemorar el aniversario son ganadoras del concurso fotográfico Imágenes para la paz: la mirada de quienes firmaron el Acuerdo hace nueve años, que fue dirigido a personas y colectivos de comunicación conformados por firmantes, con el propósito de hacer una contribución a la construcción de la memoria.

La firma del Acuerdo Final de Paz, que tuvo lugar en el Teatro Colón de esta capital el 24 de noviembre de 2016, marcó el fin de casi cuatro años de negociaciones en Cuba, y más de 50 años de conflicto armado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.