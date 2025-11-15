sábado 15 noviembre 2025
China envía carga aérea de ayuda para damnificados en Cuba

Beijing, 15 nov.— China envió hoy un cargamento aéreo de ayuda con alimentos e insumos para los damnificados tras el paso del huracán Melissa en Cuba.

El embajador de la isla en el gigante asiático, Alberto Blanco, agradeció las muestras de solidaridad del país durante un encuentro con directivos del Centro Internacional de Intercambio Económico y Tecnológico.

La nación antillana recibió hasta el momento ayuda para resarcir los daños ocasionados por Melissa proveniente de unos 27 países de los cinco continentes, informaron recientemente fuentes oficiales.

Tras el paso del huracán se recibió otra cantidad de alimentos y materiales de las agencias de la ONU presentes en la isla, que incluyeron elementos para la reparación de techos, sistemas destinados a la potabilización y almacenamiento de agua y otros artículos indispensables.

El vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, señaló que desde que se anunció el peligro que significaba Melissa, de diversas maneras respondieron gobiernos, organizaciones no gubernamentales, colaboradores cubanos en misiones internacionalistas, organismos y compatriotas residentes en el exterior, entre otros.

Desde Asia los ofrecimientos provienen de la India, la cual donó un hospital móvil de campaña y otros recursos, de China, Vietnam y de Japón.

El Gobierno de China entregó la semana pasada a Cuba un donativo de otros cinco mil kits de paneles fotovoltaicos para las viviendas que quedaron aisladas en el extremo oriental de la isla.

El embajador del país asiático en La Habana, Hua Xin, destacó al realizar la entrega del donativo que este «no es sólo el apoyo tangible» a la reconstrucción de los daños que causó el meteoro, sino que también refleja «la fraternidad» entre su país y la nación caribeña.

El viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Abab, agradeció el apoyo «solidario y sostenido» de China a Cuba, y dijo que este gesto de cooperación acelera la transición energética de la isla hacia la generación de electricidad con fuentes limpias y renovables.

