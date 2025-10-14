martes 14 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Visita Cuba jefe del Estado Mayor General del Congo

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana.— El general de cuerpo de ejército Roberto Legrá, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), recibió oficialmente al general de división Guy Blanchard Okoi, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Congo.

En el mausoleo de El Cacahual, el también jefe del Estado Mayor General de las FAR ofreció a la delegación visitante una detallada explicación sobre la historia, el simbolismo y la arquitectura del mausoleo, destacando su valor como espacio sagrado dedicado al recuerdo de quienes entregaron su vida por la Patria.

El general congolés depositó una ofrenda floral en homenaje a los héroes de la independencia cubana, en gesto de respeto y admiración de su Gobierno hacia la historia de lucha del pueblo cubano.

Como parte de su estancia en Cuba, la delegación congolesa tiene previsto visitar sitios de interés histórico y cultural, así como unidades y entidades de las FAR, con el propósito de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre ambas naciones, informó Radio Rebelde.

El Cacahual atesora los restos del lugarteniente general Antonio Maceo y su ayudante el capitán Francisco Gómez Toro, así como los de otros patriotas cubanos.

Destacadas
Joven india denuncia campaña contra Venezuela desde EEUU
Más de 24 millones de USD recaudados por ETECSA en 46 días, informa el Primer Ministro
Fidel tenía razón sobre el cinismo, las mentiras, las armas y la paradoja de la paz a bombazos de EE.UU.
La Crianza Respetuosa frente al Código de la Niñez, adolescencias y juventudes
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios