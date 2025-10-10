Unidades campesinas elaboran alimentos para comunidades de San Luis

Varias unidades campesinas combinaron la siembra y el cultivo de productos con la elaboración de alimentos.

Ante la compleja situación energética, miembros de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Rafael Hernández, Sabino Pupo, Desembarco del Granma, Gustavo Moll y José Antonio Echeverría, llegaron hasta varias comunidades de San Luis para vender comida elaborada, leña, carbón y otros productos en cosecha.

A precios asequibles llevaron caldosa, harina y yuca con picadillo, carne, arroz, leche, café con leche y tostones con jamonada.

El campesinado sanluisero, liderado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con frecuencia pone en práctica esta iniciativa que los pobladores de diferentes áreas, agradecen.