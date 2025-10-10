viernes 10 octubre 2025
Unidades campesinas elaboran alimentos para comunidades de San Luis

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Varias unidades campesinas combinaron la siembra y el cultivo de productos con la elaboración de alimentos.

Ante la compleja situación energética, miembros de las Cooperativas de Créditos y Servicios  (CCS),  Rafael Hernández, Sabino Pupo, Desembarco del Granma, Gustavo Moll y José Antonio Echeverría,  llegaron hasta varias comunidades de San Luis para vender comida elaborada, leña, carbón y otros productos en cosecha.

A precios asequibles llevaron caldosa, harina y yuca con picadillo, carne, arroz, leche, café con leche y tostones con jamonada.

El campesinado sanluisero, liderado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con frecuencia pone en práctica esta iniciativa que los pobladores de diferentes áreas, agradecen.

