Trabajadores de Cubanacán reafirman compromiso con la excelencia 

Con historia, entrega y un sello distintivo de hospitalidad, los trabajadores del grupo Cubanacán en Santiago de Cuba reafirman su compromiso con la calidad, profesionalidad e identidad del turismo nacional.

Margarita Durán, secretaria en el Complejo Turístico Versalles y fundadora de la corporación, destacó a la Agencia Cubana de Noticias que pertenecer a Cubanacán es un orgullo, al constituir la cadena insigne de la hostelería en la mayor de las Antillas.

Comentó que por el hotel han pasado grandes personalidades de la historia y la cultura nacional, entre ellos el Comandante en Jefe Fidel Castro, y, además, subrayó la dedicación, disciplina y compromiso del colectivo con la excelencia en la atención al cliente y el cumplimiento de los objetivos trazados, aun en medio de las dificultades.

Miguel Figueroa, subdirector económico de ese complejo, señaló que laboran en función de la eficiencia, la sustitución de importaciones con productos nacionales y el cumplimiento de los planes económicos con resultados en la calidad y en la oferta de una experiencia única.

La responsabilidad se traduce en eficiencia y creatividad, pues los trabajadores de Cubanacán son ejemplo de entrega dondequiera que estén, y hacen que cada cliente quiera regresar, manifestó.

Desde el hotel Meliá Santiago de Cuba, la dulcera y panadera Cecilia Charles resaltó que la cadena hotelera ha sido una escuela de crecimiento profesional y humano, impulsando su creatividad en la elaboración de productos nuevos y tradicionales para los paladares más exigentes.

El maestro pastelero Gustavo Martínez, con más de 36 años de experiencia, definió a Cubanacán como un modo de vida, donde brindan siempre servicios atractivos, que dejan huella en cada visitante.

Asimismo, Carlos Martínez, especialista en servicios técnicos, destacó la importancia de maximizar ofertas, productos y variedad en los eventos, en aras de lograr una experiencia inolvidable.

Bárbara Basulto, delegada de Cubanacán en el territorio santiaguero, señaló que el grupo labora en la perfección de los servicios, la satisfacción del personal y la fidelización de los clientes, tanto internos como externos, mediante el cumplimiento de los estándares de calidad y ofertas atractivas.

Cubanacán es una gran familia extendida por todo el país. Su fuerza está en su gente, en esa mezcla de profesionalidad, calidez y creatividad que distingue al turismo cubano. El sello lo ponen los trabajadores, con el empeño de que cada cliente quiera regresar al destino con nosotros, afirmó.

A pesar de los desafíos del contexto actual, Cubanacán continúa siendo referente en la hostelería nacional, símbolo de experiencia, calidad y compromiso con el desarrollo económico y social de la isla caribeña.