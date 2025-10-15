Equipo Cuba partió rumbo al Mundial de Taekwondo

La Habana.— Rumbo a París viajó este martes el equipo que representará a Cuba en el Campeonato Mundial de Taekwondo, asignado a la urbe china de Wuxi del 24 al 30 de octubre.

Una semana en la capital francesa permitirá que la escuadra integrada por tres mujeres e igual número de hombres complete la preparación para una lid de muy alto rango.

Marlin Pérez (49 kg) y las dos veces concursantes en eventos de ese tipo, Tamara Roble (57 kg) y Arletty de la Caridad Acosta (73 kg) aportan la presencia femenina.

Los varones son Brayan José Cantero (68 kg), Kevin Calderón (80 kg) y Yoikel Daniel Goicochea (+87 kg), monarca de los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

Con ellos viajan los entrenadores Arnoy Rojas, vicepresidente y jefe técnico de la federación cubana del deporte, y la experimentada Anaisa Hernández.

Cada uno de los seleccionados ha cumplido con un riguroso ciclo de puesta en forma, enfocado en perfeccionar la táctica y fortalecer la resistencia física.

La expectativa es lograr actuaciones que posicionen a Cuba en el circuito mundial.

El certamen reunirá a exponentes de más de un centenar de países.