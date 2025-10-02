jueves 02 octubre 2025
Realizan elecciones pioneriles en San Luis

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Con gran entusiasmo cientos de niñas y niños sanluiseros participaron en las elecciones pioneriles para elegir a quienes los representarán dentro de la Organización de Pioneros José Martí. (OPJM).

Estas elecciones son una forma de autodirección en el funcionamiento de las estructuras pioneriles, se realizan en todos los colectivos de las enseñanzas primaria y secundaria para guiar las actividades en cada institución escolar.

Son asambleas donde los pioneros eligen a sus representantes. En la primaria a través del voto directo y público y en secundaria directo y secreto. Luego de la elección hubo asambleas pioneriles en los destacamentos. 

Con estas asambleas honraron los pioneros sanluiseros la muerte de Francisco González Cueto, el pionero mártir, quien con sólo 13 años, fue alcanzado por un disparo en la cabeza mientras participaba en el entierro simbólico de las cenizas del líder antimperialista Julio Antonio Mella, en 1933.

La OPJM, se creó hace 64 años y agrupa a niños y adolescentes para representar sus intereses,  inculcarles el amor por el estudio y por la Patria e incidir con sus actividades en que sean mujeres y hombres de bien.

