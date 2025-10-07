Publica nuevo libro el destacado periodista Reinaldo Cedeño

Santiago de Cuba,.— «Obstinado silencio» es el nuevo libro del destacado periodista Reinaldo Cedeño, publicado por la Editorial Oriente, de esta ciudad, texto que constituye un retrato desde la ficción de la esencia del ser humano en cualquier época y lugar del mundo.

Según refirió Cedeño a la Agencia Cubana de Noticias, este es su segundo volumen de cuentos, donde se atreve a la ficción en 75 páginas, para que el lector encuentre narraciones sobre la violencia, la mujer, la diversidad sexual, la naturaleza y el respeto al ser y al saber ser de cada uno.

En todos los lugares se cuenta desde la cercanía o la lejanía de la realidad, desde el periodismo y la literatura, que en mí son como mis dos manos; no puedo cercenarme ninguna, están juntas, señaló.

Manifestó que a través de la ficción también se debe y puede recrear y adentrarse en diversos mundos insospechables, pues “eres como un dios que crea personajes y atmósferas, y eso lo disfruto mucho”.

No renunciaré a mis crónicas ni a la entrevista, que son parte esencial de mi vida, ni a tocar temas de la Cuba diaria en mi quehacer, expresó el merecedor del Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro por la obra de la vida en 2021.

Lo más importante, afirmó Cedeño, siempre es el ser humano, por sus historias. Soy periodista y escritor porque me interesan las personas; soy curioso, sobre todo desde el porqué vives de esa manera, defiendes o amas algo, te aferras a una idea, y eso son datos que disfruto descubrir, dijo.

De acuerdo con el también radialista y narrador, los silencios son muy importantes en la vida: «es esperar, respetar y reflexionar; hay que hacer silencio ante una tumba, cuando duerme un niño, y para que ese alarido personal se concentre de una mejor manera y llegue mejor el mensaje; de ahí el nombre del libro”.

«Obstinado silencio» está compuesto por 15 cuentos, entre los que se encuentran Vergüenza, El clan de los hombres voladores, El interruptor, Diosa, El vigía, El juramento y El último deseo.

El libro estará presentándose próximamente en Guantánamo y en la Fiesta de la Cubanía, Bayamo, como parte de las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana.

Reinaldo Cedeño es columnista en varios medios impresos y digitales de la nación antillana, además de ser ganador de importantes lauros del gremio literario y periodístico cubano y extranjero.

Ha publicado, entre otros títulos, Poemas del lente, El hueso en el papel, Ser periodista, ser quijote y Las pequeñas palabras.