UCIENCIA 2025 reflejará el potencial de las ciencias informáticas

Por: Abel Castillo Noriega /Foto: Cortesía de la entrevistada.

La VI Convención Científica Internacional UCIENCIA 2025, que se celebrará del 14 al 17 de octubre en el Hotel Meliá Internacional Varadero, marca una evolución significativa al reflejar la naturaleza dinámica e interdisciplinaria de las ciencias informáticas.

Entre las principales novedades destaca la incorporación, dentro del programa científico, del Simposio Internacional de Salud Digital, que incluye dos nuevos talleres: el I Taller Internacional de Transformación Digital en la Salud, con una participación destacada de representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y el I Taller Universidad de las Ciencias Informáticas – Universidad de Leipzig sobre Biomecánica y Deporte, en el cual se presentará un nuevo proyecto de investigación conjunto entre ambas instituciones académicas.

La Dra. C. Yunia Reyes González, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), señaló que se consolidan eventos emblemáticos como el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones (IWAIPR), que alcanza su novena edición y dedicará la sesión científica del miércoles 15 de octubre a la presentación del Consorcio para la Inteligencia Artificial en Cuba, agrupando universidades, organismos y empresas estatales y no estatales del país.

Precisó que se fortalecerá significativamente el eje dedicado a la educación, con los talleres internacionales de Formación para las Ciencias Informáticas, Educación Virtual, Lenguaje y Tecnología, y el Simposio Universidad y Sociedad, subrayando que el desarrollo tecnológico debe estar indisolublemente ligado a la formación de capital humano.

En esta edición sobresale, además, un espacio de participación virtual a través de la plataforma PICTA, donde estarán disponibles los materiales audiovisuales de las principales actividades.

Al ser interrogada sobre el impacto del evento en el desarrollo científico del país, la directiva destacó que la convención UCIENCIA se consolida como uno de los eventos científicos más relevantes en el ámbito de las ciencias informáticas en Cuba.

“En cada edición se fortalecen y estrechan los vínculos de cooperación con profesionales de universidades, centros e institutos de investigación, empresarios y representantes de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), tanto de Cuba como de diversos países del mundo”, acotó.

En ese sentido, remarcó que UCIENCIA constituye un escenario para la presentación de los principales resultados de investigaciones científicas y de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), con impacto significativo no solo en el ámbito científico, sino también en la vida económica y social del país. Estos resultados tributan directamente a los ejes y sectores estratégicos del desarrollo nacional, con énfasis en las Telecomunicaciones e Informática y en la industria biotecnológica y farmacéutica.

Asimismo, destacó la presentación de soluciones tecnológicas que contribuyen al desarrollo de la agenda digital y a la implementación de la Estrategia Cubana de Inteligencia Artificial.

Subrayó que el evento está concebido como un espacio para el debate científico, que propicia el crecimiento profesional, la formación de capital humano y el fortalecimiento de capacidades en función del desarrollo sostenible de la nación.

De manera particular, exaltó el impacto que ha tenido UCIENCIA en la universidad cubana y en sus procesos sustantivos. “Este evento se ha consolidado como un pilar fundamental para fomentar una cultura de investigación, innovación e internacionalización en la institución”, afirmó.

Agregó que UCIENCIA refleja una articulación efectiva con la extensión universitaria, al divulgar el quehacer científico de la comunidad y fortalecer la comunicación institucional mediante estrategias específicas de promoción. La concepción misma de su programa científico evidencia una integración coherente con los procesos universitarios.

La relevancia del proceso de formación de profesionales ocupó un lugar destacado en el análisis de la presidenta del Comité Científico, quien anunció la realización de un simposio dedicado al intercambio de experiencias y mejores prácticas educativas, orientadas al enriquecimiento de los planes de estudio, los métodos de enseñanza y el empleo de nuevas herramientas en la docencia universitaria.

“Los temas abordados en cada edición se corresponden directamente con las líneas científicas de la Universidad, que abarcan desde áreas específicas de las ciencias informáticas —como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la informática médica, la computación científica, la ingeniería de software, las tecnologías de interfaz humano-computador y los sistemas de información y transformación digital— hasta la formación del profesional de la informática y los desafíos e impactos sociales de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, puntualizó.

Este evento de la Universidad de las Ciencias Informáticas constituye el espacio idóneo para presentar los frutos de la labor investigativa de docentes, profesionales, investigadores y estudiantes. En él se compartirán experiencias vinculadas a proyectos de I+D+i asociados a programas nacionales, sectoriales y de prioridad institucional y empresarial.

Además, propiciará el debate sobre los resultados de investigaciones desarrolladas en trabajos de diploma, maestrías y doctorados, y fomentará el intercambio científico en torno a soluciones tecnológicas generadas desde la red de centros de producción de software de la UCI.

Uno de los temas cruciales expuestos por Reyes González está relacionado con la respuesta que dará UCIENCIA 2025 a las demandas de la sociedad cubana desde la ciencia y la innovación. Destacó que el diseño del programa científico constituye una respuesta directa a dichas demandas. El Congreso de Inteligencia Artificial y los simposios de Salud Digital, Transformación Digital, Formación para las Ciencias Informáticas y Universidad y Sociedad, así como cada uno de los talleres que los integran, están alineados con prioridades nacionales como el desarrollo de la industria biotecnológica, la garantía de la soberanía tecnológica y el avance de la transformación digital de la sociedad cubana.

Sobre las aspiraciones del comité organizador, comentó que en esta edición —y en las futuras— se aspira a posicionar a UCIENCIA como un evento científico de referencia regional en las ciencias informáticas, no solo por su rigor académico, sino por su capacidad de abarcar desde la investigación básica hasta la aplicación concreta en sectores estratégicos como la salud, la industria y la educación.

Apuntó al desafío que representa fortalecer y ampliar la colaboración con universidades y centros de prestigio internacional en el sector TIC, para fomentar alianzas estratégicas que promuevan la creación de redes de cooperación y el desarrollo de nuevos proyectos de investigación.

Además, se busca posicionar el debate sobre el papel ético y social de la tecnología, e impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la transformación digital con un enfoque profundamente humano y comprometido con el desarrollo inclusivo.

La VI Convención Científica Internacional UCIENCIA es un ecosistema donde la academia, la industria y el gobierno convergen e interactúan para traducir el conocimiento en soluciones concretas que contribuyen a la construcción de una Cuba digital e innovadora.