jueves 23 octubre 2025
Producción de alimentos, prioridad de agricultores sanluiseros

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis.— En el presente año la producción de alimentos es una prioridad para los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el municipio.

Para los campesinos sanluiseros constituyen retos inmediatos el desarrollo de los frutales, cítricos, la atención integral a la actividad ganadera que facilite el incremento de la producción de leche y carne vacuna, además del cumplimiento del programa de desarrollo cañero, haciendo énfasis en el completamiento de las áreas vacías, la entrega de caña planificada y el crecimiento de los rendimientos agrícolas.

La ANAP además, trabaja de conjunto con otras organizaciones y sectores del territorio, para fortalecer, aún más, la preparación de los líderes campesinos, encargados de gestionar y viabilizar los cambios de este sector en cada una de las áreas rurales y urbanas. Las nuevas generaciones, formadas en las universidades y en la enseñanza técnico-profesional, constituyen una gran ventaja para el movimiento cooperativo.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
