A 33 años de promulgarse la Ley Torricelli

Hoy se cumplen 33 años de aquel 23 de octubre de 1992 cuando el entonces Presidente de Estados Unidos George Bush, padre, firmó la Ley para la Democracia Cubana, presentada al Congreso de ese país por el Senador Robert Torricelli, dándole carácter de extraterritorialidad al criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

El Senador Torricelli era conocido por sus vínculos con la extrema derecha de origen cubano-americano, residente en Miami La Florida, de quienes recibía cuantiosas sumas de dinero para el patrocinio de leyes hostiles hacia el gobierno de Cuba, favores estos que eran pagados al político demócrata garantizándole un escaño en el Congreso.

Los principales lineamientos en los que se basa la Ley Torricelli son: la prohibición a las subsidiarias norteamericanas radicadas en terceros países, mantener cualquier tipo de transacción con empresas cubanas. De igual forma, se prohíbe a entidades comerciales de terceros países exportar a Estados Unidos productos de origen cubano o que en su elaboración contengan algún componente procedente de la isla caribeña.

Asimismo, la Ley Torricelli prohíbe que entren a puertos norteamericanos buques que transporten productos desde o hacia Cuba, con independencia del país de matrícula de la nave. Además se le prohíbe a los barcos de terceros países que hayan entrado en puertos cubanos, entrar a puertos estadounidenses durante seis meses como mínimo. Otra medida radical de esta Ley Torricelli es la prohibición a bancos de terceros países realizar operaciones con

Cuba con el dólar norteamericano como pago, así como a los empresarios de cualquier país lleven a cabo inversiones o negocios con la isla caribeña.

Como se aprecia, la categoría de bilateral que Estados Unidos atribuye al bloqueo contra Cuba es totalmente engañosa, pues esa Ley Torricelli aprobada hace hoy 33 años, está encaminada a cerrarle a la nación caribeña todo tipo de contacto comercial, económico, financiero y tecnológico con el resto de los países del mundo para avanzar en su desarrollo.

No obstante, al genocida bloqueo yanqui Cuba mantiene relaciones hoy con la casi totalidad de países del planeta, incluso con muchos de ellos mantiene excelentes relaciones de carácter económico y comercial, lo que indica que la Ley Torricelli no ha cumplido en sus 33 años de vigencia el objetivo que se había propuesto: Doblegar a la Revolución Cubana.