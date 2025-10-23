Por: Raul Hernández Lima

La Habana.— Con victorias de Cienfuegos y Santiago de Cuba comenzó el Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol.

Los sureños derrotaron 3-0 a los tuneros en el arranque de esta primera etapa, que tiene como sede al estadio Antonio Maceo en territorio indómito.

Reinier Cerdeira abrió la cuenta al minuto 10 y así fueron con ventaja al descanso los actuales campeones nacionales.

En el complementario, Frank del Valle (56′) y Erik Revilla (62′) pusieron cifras definitivas al partido y consiguieron pasar sobre los tuneros, que terminaron con 10 por la expulsión de Bryan Paumier, con la segunda amarilla al 84′.

Los Diablos Rojos de Santiago de Cuba derrotaron a La Habana 3-2. Brayan Torres abrió la cuenta para los locales al minuto 9, Cristian León marcó el segundo al 28′ y Pedro Bryan Ortiz puso el 3-0 en el segundo minuto se agregado del primer período.

Todavía hubo tiempo para otro gol en la primera mitad, pues Dayron Reyes García descontó para los campeones del Apertura al quinto minuto de agregado.

El segundo tiempo intentaron remontar los capitalinos pero la diana de Rey Antúnez al 75′ resultó insuficiente para conseguirlo.

Antes de ese duelo, Guantánamo y Villa Clara empataron a un gol por bando: Kelvin Castañeda (24′), por el Expreso del Centro, y Randy Valier (30′), por los Titanes del Guaso, ambos marcados de penal.

Este jueves será fecha de descanso y el viernes reanudan las acciones con los choques entre Cienfuegos-La Habana, Villa Clara-Las Tunas y Santiago de Cuba-Guantánamo.